Rosario busca consolidar al turismo de reuniones, que comprende congresos, convenciones, ferias y otros eventos profesionales, como uno de los motores de su actividad turística y económica. Y es que si bien la ciudad recibió 1.910.860 visitantes entre enero y junio de este año y alcanzó una ocupación hotelera promedio del 54%, un 12% más que en el mismo período de 2025, el objetivo es crecer. En particular porque de ese total, más de 360 mil personas llegaron vinculadas a eventos culturales y congresos, generando un impacto económico mayor al del turismo general.
Rosario apuesta al turismo de reuniones para consolidar su perfil internacional
La ciudad cerró el primer semestre con casi 1,9 millones de visitantes y un crecimiento de la actividad hotelera. En el Santa Fe Business Forum, la secretaria de Turismo y Deportes, Alejandra Matheus, destacó el avance de congresos, ferias y eventos deportivos y la articulación público-privada para captar nuevas reuniones.
Alejandra Matheus, secretaria de Turismo y Deportes de la Municipalidad de Rosario, presentó parte de los datos durante el Santa Fe Business Forum, donde compartió también la estrategia que lleva adelante la ciudad para captar congresos, convenciones, ferias y competencias internacionales. La exposición tuvo lugar este jueves, en el penúltimo día de la tercera edición del encuentro provincial de negocios que reúne en Rosario a compradores internacionales, empresas y representantes de distintos sectores productivos.
Más estadías y actividad económica
Durante 2025 Rosario registró 277 encuentros, entre congresos, convenciones, ferias, exposiciones y eventos deportivos internacionales, cerca de un 40% más que el año anterior. De ellos, 241 fueron congresos y convenciones y nueve ingresaron al ranking de la Asociación Internacional de Congresos y Convenciones (ICCA). Matheus señaló que este tipo de turismo genera un impacto muy alto sobre los hoteles, la gastronomía, el transporte, los servicios y otros sectores de la economía local. Y, sobre todo, significa más puestos de trabajo en un contexto de crisis.
Según explicó la funcionaria, quienes llegan por congresos y eventos permanecen más tiempo y tienen un nivel de gasto superior al visitante que llega por ocio. "El turismo de reuniones es muy importante para la ciudad porque genera muchas más divisas que el turismo de ocio. El porcentaje de pernocte en la ciudad es superior. Estamos hablando de un promedio de dos noches y media a cuatro o cinco noches de pernocte en la ciudad", señaló y agregó: "El nivel de inversión también es mucho más alto, así que entendemos que es una actividad dinamizadora de la economía, que genera empleo genuino en la ciudad".
La estrategia municipal, siempre según contó la secretaria, incluye un equipo dedicado al turismo de reuniones que acompaña a los organizadores desde la llegada a la ciudad hasta la finalización del evento. También se releva la experiencia de los participantes para obtener información sobre cada encuentro. "Todas las decisiones que tomamos las hemos basado en datos. Nos parece muy importante tener datos", explicó Matheus, al referirse a los observatorios de turismo y deporte de la Municipalidad.
Por otra parte, la articulación con el sector privado ocupa un lugar central. La Municipalidad trabaja junto al Rosario Convention & Visitors Bureau, la Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica, los hostels y las agencias de viajes, entre otros actores. La búsqueda de eventos también se realiza de manera conjunta en ferias y rondas de negocios nacionales e internacionales.
El Business Forum como oportunidad
La dinámica del Santa Fe Business Forum sirve como ejemplo de esa estrategia. Rosario recibió esta semana a siete compradores especializados en turismo de reuniones provenientes de distintos países de América Latina. Durante varios días recorrieron espacios para congresos y convenciones y mantuvieron reuniones con actores locales. La intención es que esas visitas permitan mostrar la ciudad en condiciones reales y vincular a cada comprador con instituciones relacionadas con el evento que podría organizarse. "Si vamos a hacer un congreso sobre la rabia, los reunimos con la gente del Hospital Animal. Si vamos a hacer un congreso odontológico, los reunimos con la Facultad de Odontología", ejemplificó Matheus.
La funcionaria destacó que el formato permite seleccionar compradores después de las reuniones realizadas en ferias internacionales y traer a Rosario a aquellos con mayores posibilidades de concretar un evento. En ese sentido, consideró al Business Forum una herramienta para transformar los contactos comerciales en oportunidades concretas y citó el Congreso Mundial de la Soja, que se realizará en Rosario en marzo de 2027. Según explicó, la ciudad consiguió la sede mediante una postulación conjunta con la Bolsa de Comercio de Rosario y superó a candidaturas de Canadá y Australia. De hecho, será la primera vez que este encuentro mundial se realice en otro distrito que no sea Buenos Aires. También mencionó el Congreso de GEA, que en octubre reunirá a más de 600 agencias de viajes de Argentina y la región, entre otras fechas a mirar.
Infraestructura y grandes eventos
En ese calendario los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 aparecen como otro impulso para la actividad. Del 12 al 26 de septiembre, Rosario, Santa Fe y Rafaela recibirán a más de 4.000 atletas de 15 países, en 43 deportes y 60 disciplinas. Para Rosario, además del movimiento turístico que generará la competencia, quedará una infraestructura que podrá utilizarse para futuras actividades: un estadio multipropósito con capacidad para 10.000 personas, un estadio cubierto con 2.500 butacas, un centro acuático y una villa que posteriormente se transformará en viviendas.
Matheus remarcó que el legado también incluye conocimiento y experiencia. "Los eventos como los Juegos Suramericanos nos dejan un legado de infraestructura, pero también nos dejan un legado no tangible que es el legado de conocimiento, la experiencia", sostuvo la funcionaria y adelantó que la agenda deportiva tendrá continuidad en 2029 cuando Rosario sea sede de los Juegos Panamericanos Junior. Será la primera vez que Rosario albergue esta competencia.
A la infraestructura deportiva se suma la hotelera y para convenciones. Matheus mencionó la próxima apertura de un hotel Howard Johnson y la llegada de otro establecimiento de la cadena Hilton en el próximo año o año y medio. También destacó el proyecto de construcción de un centro de convenciones en el predio de la ex Rural.
La apuesta apunta a sostener una agenda capaz de atraer visitantes durante todo el año y convertir cada congreso, feria o competencia en una nueva oportunidad de promoción. "No hay publicidad o campaña publicitaria que pueda pagar en contraprestación a un turista que viene por un evento, que se va contento y que después habla bien de la ciudad", resumió Matheus.