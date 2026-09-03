Santa Fe Business Forum

Rosario apuesta al turismo de reuniones para consolidar su perfil internacional

La ciudad cerró el primer semestre con casi 1,9 millones de visitantes y un crecimiento de la actividad hotelera. En el Santa Fe Business Forum, la secretaria de Turismo y Deportes, Alejandra Matheus, destacó el avance de congresos, ferias y eventos deportivos y la articulación público-privada para captar nuevas reuniones.