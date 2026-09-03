El Gobierno de Santa Fe continúa fortaleciendo el Santa Fe Business Forum como una herramienta para vincular al sector productivo con compradores y fondos de inversión del exterior. En ese marco, se realizó un desayuno de trabajo en la Bolsa de Comercio de Santa Fe, con participación de representantes públicos y privados.
Santa Fe Business Forum: la Bolsa de Comercio recibió a compradores internacionales
El encuentro reunió a representantes de distintas empresas y referentes del sector privado, con el objetivo de generar nuevos vínculos comerciales y facilitar el acceso a mercados de otros países.
El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, destacó que la ciudad de Santa Fe y su área metropolitana cuentan con un capítulo propio dentro de la tercera edición del foro. En total, participan 1.020 empresas, de las cuales el 90% son santafesinas, junto con firmas de otras siete provincias.
“Es muy poco habitual que tengamos este tipo de eventos. Lo que buscamos es que, en vez de que una pyme, un empresario o un emprendedor tenga que hacer las valijas e irse al exterior, pueda tener acá dos horas de networking, uno a uno, con compradores de distintas partes del mundo”, explicó.
La misma dinámica se desarrolló en Rosario, donde ya se concretaron 4.235 reuniones. Para Puccini, el objetivo es aprovechar la ubicación estratégica de la provincia y su capacidad logística para facilitar el vínculo entre productores y mercados internacionales.
En ese sentido, planteó que la intención es que las mercaderías puedan salir directamente desde el Aeropuerto Internacional de Sauce Viejo mediante el sistema Exporta Simple y no necesariamente desde Ezeiza. También mencionó la importancia de contar con un depósito fiscal aduanero y de aprovechar la infraestructura portuaria de Santa Fe y Rosario.
Menos impuestos y más infraestructura
Puccini sostuvo que la inserción internacional requiere acompañar a las compañías con medidas que mejoren sus condiciones de competitividad. “En primer lugar, hay que seguir bajando la carga tributaria, el alivio fiscal que necesitan para producir”, afirmó.
El funcionario señaló que el sector productivo enfrenta una elevada presión impositiva y consideró necesario “nivelar la cancha”, además de reducir el peso de distintos tributos nacionales. Entre los puntos mencionados aparecen los derechos de exportación, el impuesto a los combustibles, el impuesto al cheque y la devolución de saldos técnicos de IVA.
A nivel provincial, indicó que continuará el trabajo sobre la legislación tributaria.
La infraestructura también forma parte de la estrategia. Puccini resaltó la inversión prevista en obras y sostuvo: “2000 millones de dólares en obras de infraestructura es mucho”. Entre los proyectos enumeró trabajos vinculados con electricidad, gas, energías renovables, caminos, puentes y accesos a los puertos.
El funcionario también remarcó que las compañías santafesinas compiten en un mercado global, incluso cuando venden dentro del país, debido al ingreso de productos importados.
Suma compradores y fondos de inversión
La secretaria de Comercio Exterior, Georgina Losada, repasó el crecimiento del encuentro desde su primera edición. En aquella oportunidad participaron 200 compradores internacionales y 12 fondos de inversión. Al año siguiente fueron 250 compradores y 40 fondos, mientras que para esta edición se prevén 250 compradores y 44 fondos.
Losada destacó que el volumen de reuniones no es el único indicador que se tiene en cuenta. Para garantizar que los encuentros generen resultados concretos, se analiza la continuidad de los vínculos comerciales.
La funcionaria remarcó que una empresa puede mantener reuniones con representantes de hasta 12 países durante dos jornadas. Además, el programa incluye recorridos por establecimientos productivos. En ese marco, dos vuelos hacia Reconquista tuvieron ocupación completa.
La incorporación de Santa Fe capital al circuito respondió a un compromiso asumido por el gobernador Maximiliano Pullaro en el Consejo Federal de Relaciones Exteriores durante el año pasado.
En la Bolsa de Comercio, los compradores fueron recibidos con participación de la Cámara de Comercio Exterior y de distintas instituciones del sector privado.
La Bolsa valoró la apertura comercial
El presidente de la Bolsa de Comercio de Santa Fe, Juan Pablo Durando, destacó el intercambio generado a partir de la participación de compañías locales y visitantes internacionales.
“Esto se da gracias a una apertura que nosotros estamos buscando del gobierno y justamente eso viene de la mano, este intercambio comercial tanto de impo expo viene de la mano de eso, de una posibilidad que tiene ahora, tanto de las empresas locales como las empresas internacionales”, expresó.
Durando también manifestó su interés por las experiencias de otros países de América Latina que lograron desarrollar sus economías a partir de políticas vinculadas con la apertura de mercados.
Crece la participación
Desde la Asociación de Cámaras de Comercio Exterior de la República Argentina (ACICE), Lucila García señaló que la cantidad de compañías de la ciudad de Santa Fe y el área metropolitana aumentó respecto de la edición anterior.
“Pasamos de 70 el año pasado a 90 este año. Entonces quiere decir que la internacionalización de las pymes de la ciudad y del área metropolitana está creciendo”, sostuvo.
García explicó que existe interés de compradores internacionales por distintos sectores de la producción santafesina, entre ellos biotecnología, industria farmacéutica y construcción. También destacó la diversidad de productos que despiertan interés fuera del país.
“Vienen a buscar no solo lácteos, que es lo que pensamos por la cuenca lechera, sino también bebidas alcohólicas, vienen a buscar productos como miel, es decir, la variedad es enorme y eso es lo interesante que Santa Fe tiene para proveer esa variedad que el mundo busca”, afirmó.
De esta manera, el encuentro busca ampliar las posibilidades comerciales de las compañías y consolidar vínculos que puedan traducirse en nuevas operaciones, inversiones y presencia en mercados internacionales.