En Rosario

Santa Fe puso en foco su potencial exportador y el desafío de mejorar la infraestructura hacia el mundo

Este miércoles en el Santa Fe Business Forum diferentes especialistas analizaron el comercio exterior, la actividad económica y la logística, planteando la necesidad de nuevas inversiones para ampliar el protagonismo de una región que se lleva, por ejemplo, una de cada tres importaciones de Argentina por algunos de sus puertos.