El Gobierno de la Provincia de Santa Fe continúa impulsando herramientas concretas para acompañar el desarrollo productivo y posicionar la innovación santafesina en el radar de los principales mercados del mundo. En ese camino, el Santa Fe Business Forum incluyó el espacio Conecta Inversor B2B, un dispositivo de vinculación diseñado para poner cara a cara a startups de base científico-tecnológica con fondos de inversión internacionales interesados en apostar por el ecosistema local.
Santa Fe Business Forum: startups santafesinas ante inversores internacionales
El espacio Conecta Inversor B2B reunió a emprendedores de base científico-tecnológica con fondos internacionales. El objetivo fue generar nuevas oportunidades de inversión y potenciar el talento local.
A través de presentaciones breves de dos minutos, los emprendedores locales expusieron sus proyectos frente a fondos estratégicos para acceder a financiamiento, validar modelos de negocio y abrir nuevas oportunidades de crecimiento y desarrollo.
La secretaria de Comercio Exterior, Georgina Losada, destacó la decisión de la gestión provincial de traccionar estas articulaciones: “El objetivo de los espacios B2B es que esos contactos se transformen en hechos reales: que una buena idea cuente con respaldo para convertirse en empresa, o que los proyectos que ya están en marcha peguen el salto de escala. Diseñamos este espacio para que los emprendedores se sienten directamente con el inversor, muestren su potencial y logren acompañamiento concreto”.
Confianza internacional en el talento santafesino
La convocatoria contó con referentes de capitales internacionales que ratificaron el valor del ecosistema innovador de la provincia. Entre ellos participó Etienne Gillard, Head of Ventures de Mana Tech (Miami), quien remarcó: “Estuvimos el año pasado y concretamos una inversión en una empresa de Rosario. La calidad de las startups es muy buena, hay proyectos realmente interesantes y por eso volvimos a estar presentes”.
En la misma sintonía, Nikolai Ivansson, de la firma estadounidense Ingenerate VC, mantuvo reuniones de trabajo con cerca de ocho emprendimientos tecnológicos y ponderó la articulación generada por el Estado provincial: “Nos gustó mucho el nivel de las startups y de quienes las lideran. Queremos evaluarlas para poder invertir y generar alianzas a futuro”. A su turno, Micaela Kim, del fondo 1200 VC, enfocado en el sector deeptech, afirmó: “Es una gran oportunidad donde confluyen los actores centrales del sector; me voy gratamente sorprendida por la capacidad de innovación que tiene Santa Fe”.
Proyectos locales que escalan al mundo
Para las empresas emergentes de la provincia, la propuesta representó una vidriera de alto impacto para acelerar procesos y ganar escala. Desde ExoMas, firma que desarrolla soluciones para enfermedades neurodegenerativas, Claudia Banchio y Hugo Gramajo remarcaron el valor del intercambio entre los actores del ecosistema y la posibilidad de acortar tiempos de desarrollo a partir de estas vinculaciones.
En el sector agtech, Carla Huarte Bonnet, representante del proyecto científico en consolidación Sclerix, destacó que el foro les permitió sumar contactos vinculados al financiamiento, al mercado y alianzas estratégicas con otras startups. Por su parte, Nicolás Capaccio, titular de Solida -iniciativa enfocada en la respuesta inmune frente a la inflamación crónica-, valoró la cercanía del encuentro y aseguró que para un proyecto que recién empieza, contar con estos puentes de articulación directa resulta un impulso indispensable.
“El Santa Fe Business Forum se consolida no solo como una plataforma de comercio exterior, sino como un motor de desarrollo que vincula ciencia, producción y capital para que el talento nacido en suelo santafesino compita y crezca a escala global”, concluyó Losada.