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Las Colonias presentó su bandera y realizó su primer izamiento

“Al verla desplegada por primera vez sentí una emoción difícil de explicar. Pensé en cada persona que tomó una hoja, buscó en nuestra historia y puso tiempo y cariño para imaginar un símbolo capaz de reunir a nuestras 37 comunidades”, expresó Pirola.