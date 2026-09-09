Educación

Destinan más de $465 millones para mejorar la infraestructura de 22 escuelas del departamento Rosario

Los recursos corresponden a Fondos de Asistencia de Necesidades Inmediatas (FANI) y serán destinados a trabajos de reparación, impermeabilización, adecuaciones eléctricas y renovación de equipamiento. Las instituciones beneficiadas están ubicadas en Rosario, Fighiera, Granadero Baigorria, Acebal, Álvarez y Villa Amelia.