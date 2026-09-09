Un total de 22 establecimientos educativos del departamento Rosario recibirán $465.318.061,38 en Fondos de Asistencia de Necesidades Inmediatas (FANI), que serán destinados a distintas obras de mantenimiento, reparación y mejora de los edificios escolares.
Destinan más de $465 millones para mejorar la infraestructura de 22 escuelas del departamento Rosario
Los recursos corresponden a Fondos de Asistencia de Necesidades Inmediatas (FANI) y serán destinados a trabajos de reparación, impermeabilización, adecuaciones eléctricas y renovación de equipamiento. Las instituciones beneficiadas están ubicadas en Rosario, Fighiera, Granadero Baigorria, Acebal, Álvarez y Villa Amelia.
Los recursos permitirán ejecutar trabajos de impermeabilización, reparación de cubiertas, adecuaciones eléctricas, renovación de cielorrasos y pisos, refacción de sanitarios y adquisición de equipamiento. Las instituciones beneficiadas se encuentran en Rosario, Fighiera, Granadero Baigorria, Acebal, Álvarez y Villa Amelia.
La entrega de los fondos se realizó en el Salón Blanco de la sede de Gobierno en Rosario, con la participación de autoridades educativas y representantes de los establecimientos alcanzados por el programa.
Obras para atender necesidades edilicias
Una parte importante de los recursos estará destinada a tareas vinculadas con la conservación y mantenimiento de las cubiertas de los edificios escolares, incluyendo trabajos de impermeabilización y reparación de techos.
En Rosario, la Escuela de Educación Secundaria Técnico Profesional Nº 466 “General Manuel Savio” realizará reparaciones en los pisos de dos aulas y en un pasillo, además de contar con un informe técnico sobre la estructura de la cubierta de la azotea del sector de talleres.
El Jardín de Infantes Nucleado Nº 63 “Juana de Ibarbourou” cambiará el piso y realizará tareas de relleno en la sala verde y la biblioteca. Por su parte, la Escuela Primaria Nº 68 “Leandro N. Alem” ejecutará una adecuación de su instalación eléctrica.
También se realizarán trabajos en el Jardín de Infantes Nº 55 “Gustavo Cochet”, donde se renovarán cielorrasos y se impermeabilizarán salas y cocina. La Escuela Primaria Nº 1221 “María Madre de la Iglesia” reparará el patio de recreo, mientras que la Escuela Secundaria Nº 3112 “Santo Tomás de Aquino” impermeabilizará las cubiertas de tres salones y del salón de usos múltiples.
En tanto, el Taller de Educación Manual Nº 98 “El Hornero” cambiará la cubierta de chapa y los cielorrasos.
Impermeabilización, sanitarios y equipamiento
Entre las instituciones que realizarán trabajos de reparación de cubiertas se encuentran la Escuela Primaria Nº 1463 “Madre Teresa de Calcuta”, que además refaccionará sus baños; la Escuela Primaria Nº 112 “Luis Calderón”, que reparará e impermeabilizará los techos de la cocina y de la sala de nivel inicial; y el Jardín de Infantes Nucleado Nº 235 “Canción del Jacarandá”, donde se reparará la cubierta de losa.
También recibirán fondos para tareas de impermeabilización el Jardín de Infantes Nº 53 “Doctora Sara Faisal”, la Escuela Secundaria Nº 436 “Juan Mantovani”, el Jardín de Infantes Nº 262 “Mane Bernardo” y la Escuela Nº 1279 “Brigadier Estanislao López”.
Los aportes contemplan además necesidades vinculadas con el equipamiento y la funcionalidad de los establecimientos. El Jardín de Infantes Nº 261 “Paulo Freire” adquirirá juegos para el patio, mientras que la Escuela Nº 83 “Juan Arzeno” incorporará cuatro computadoras. Por su parte, la Escuela Nº 103 “Doctor Roque Sáenz Peña” realizará reformas en los baños destinados a los alumnos.
Desde el área educativa se señaló que los trabajos de impermeabilización forman parte de las acciones previstas para mejorar la conservación de los edificios escolares y anticiparse a períodos de mayores precipitaciones.
Obras en localidades del departamento
Los fondos también alcanzarán a establecimientos educativos de distintas localidades del departamento Rosario.
En Álvarez, la Escuela Primaria Nº 122 “Justina R. de Álvarez” refaccionará los sanitarios destinados al personal docente.
En Acebal, la Escuela de Educación Secundaria Técnico Profesional Nº 449 “Pago de los Arroyos” reemplazará la cubierta de chapa del sector de talleres.
En Fighiera, el Jardín de Infantes Nº 358 realizará trabajos de impermeabilización de sus cubiertas planas.
Por su parte, en Granadero Baigorria, la Escuela Primaria Nº 127 “Doctor Manuel Alberti” impermeabilizará la totalidad de los techos del establecimiento.
Finalmente, en Villa Amelia, la Escuela Primaria Nº 126 “Miguel de Azcuénaga” llevará adelante trabajos de reparación de revoques y molduras en la fachada histórica del edificio.
De esta manera, los recursos permitirán atender distintas necesidades edilicias y de equipamiento de 22 establecimientos educativos, con intervenciones que van desde obras de mantenimiento y reparación hasta mejoras en instalaciones y adquisición de elementos para las actividades escolares.