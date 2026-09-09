Cuentan con un 80% de avance

Seis familias de San Vicente fueron preseleccionadas para acceder a nuevas viviendas

Las unidades, ubicadas en la intersección de Brigadier López y Leandro N. Alem, presentan un 80% de avance y cuentan con dos dormitorios. Los beneficiarios deberán atravesar ahora una instancia de verificación de requisitos antes de la adjudicación definitiva.