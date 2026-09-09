Se realizó en San Vicente el sorteo de preselección de seis viviendas dúplex destinadas a familias de la localidad. Las unidades, ubicadas en la intersección de las calles Brigadier López y Leandro N. Alem, presentan un 80% de avance de obra y cuentan con dos dormitorios, estar-comedor, cocina y baño.
Seis familias de San Vicente fueron preseleccionadas para acceder a nuevas viviendas
Las unidades, ubicadas en la intersección de Brigadier López y Leandro N. Alem, presentan un 80% de avance y cuentan con dos dormitorios. Los beneficiarios deberán atravesar ahora una instancia de verificación de requisitos antes de la adjudicación definitiva.
El acto contó con la participación de autoridades locales y provinciales y permitió avanzar en el proceso de asignación de las viviendas, que forman parte de un proyecto habitacional destinado a ampliar el acceso a soluciones de vivienda en la localidad.
Seis familias fueron preseleccionadas
El procedimiento se llevó adelante mediante un sistema de bolillero y contó con la supervisión de equipos técnicos de la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo.
Desde el organismo aclararon que se trató de un sorteo de preselección, por lo que las personas seleccionadas deberán atravesar una instancia de verificación. En esa etapa se analizará el cumplimiento de los requisitos establecidos para acceder a las unidades antes de avanzar con la adjudicación definitiva.
La nómina de titulares preseleccionados quedó integrada por Fernando Nahuel Medina, correspondiente al cupo para Fuerzas de Seguridad; Jonatan Javier Farías, Adrián Alberto Lederhos, Cecilia Ambrosino, María Berta del Luján Cenciarini y Tadeo Santiago Racca, correspondientes al cupo de Demanda General.
Como suplentes fueron designados Darien Luis Boschetto, Juan Manuel Ayala, Geraldine Danisa Iturre, Marcelo Esteban Moreno, Sabrina Cena, Rosana Claudia Kinderknecht, Esteban Leonardo Córdoba y María Alejandra Orellano.
La emoción de las familias beneficiadas
Para las familias que participaron del sorteo, la jornada significó un paso importante hacia la posibilidad de contar con una vivienda propia.
Una de las preseleccionadas fue Cecilia Ambrosino, quien expresó su emoción al conocer el resultado. “Estoy sumamente agradecida, era algo que estaba esperando hace mucho tiempo y hoy verdaderamente comienza este sueño de la casa propia”, señaló.
También Fernando Medina, quien resultó preseleccionado junto a su esposa e hija, destacó la importancia de la oportunidad. “Estamos muy felices y agradecidos por esta oportunidad. Era algo que necesitábamos con urgencia, y ahora estamos tranquilos y ansiosos a la vez porque sabemos que pronto vamos a poder habitar nuestro nuevo hogar”, manifestó.
La instancia de verificación que continúa ahora será determinante para confirmar que los titulares seleccionados cumplan con las condiciones necesarias para acceder a las viviendas.
Viviendas con un 80% de avance
El complejo habitacional está ubicado en la esquina de Brigadier López y Leandro N. Alem, en San Vicente, y está compuesto por seis unidades de tipo dúplex.
Cada vivienda dispone de dos dormitorios, estar-comedor, cocina y baño, con características orientadas a brindar condiciones de adaptabilidad y confort para sus futuros ocupantes.
De acuerdo con la información oficial, las obras presentan actualmente un 80% de avance físico. Entre los trabajos ejecutados se encuentran las instalaciones de griferías, red eléctrica, agua potable, gas y los sistemas de desagües pluviales y cloacales.
La construcción del complejo y las obras complementarias demandaron una inversión superior a los 430 millones de pesos.
Con el sorteo de preselección, el proceso habitacional ingresó en una nueva etapa, mientras se avanza con las verificaciones correspondientes y con la finalización de las unidades que serán destinadas a las familias de San Vicente.