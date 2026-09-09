#HOY:

Maximiliano Pullaro
Juegos Suramericanos 2026
Colón
Unión
Cuentan con un 80% de avance

Seis familias de San Vicente fueron preseleccionadas para acceder a nuevas viviendas

Las unidades, ubicadas en la intersección de Brigadier López y Leandro N. Alem, presentan un 80% de avance y cuentan con dos dormitorios. Los beneficiarios deberán atravesar ahora una instancia de verificación de requisitos antes de la adjudicación definitiva.

Sorteo de viviendas en San Vicente: seis familias fueron preseleccionadasSorteo de viviendas en San Vicente: seis familias fueron preseleccionadas
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

Se realizó en San Vicente el sorteo de preselección de seis viviendas dúplex destinadas a familias de la localidad. Las unidades, ubicadas en la intersección de las calles Brigadier López y Leandro N. Alem, presentan un 80% de avance de obra y cuentan con dos dormitorios, estar-comedor, cocina y baño.

El acto contó con la participación de autoridades locales y provinciales y permitió avanzar en el proceso de asignación de las viviendas, que forman parte de un proyecto habitacional destinado a ampliar el acceso a soluciones de vivienda en la localidad.

Seis familias fueron preseleccionadas

El procedimiento se llevó adelante mediante un sistema de bolillero y contó con la supervisión de equipos técnicos de la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo.

Sorteo de viviendas en San Vicente: seis familias fueron preseleccionadasSorteo de viviendas en San Vicente: seis familias fueron preseleccionadas

Desde el organismo aclararon que se trató de un sorteo de preselección, por lo que las personas seleccionadas deberán atravesar una instancia de verificación. En esa etapa se analizará el cumplimiento de los requisitos establecidos para acceder a las unidades antes de avanzar con la adjudicación definitiva.

La nómina de titulares preseleccionados quedó integrada por Fernando Nahuel Medina, correspondiente al cupo para Fuerzas de Seguridad; Jonatan Javier Farías, Adrián Alberto Lederhos, Cecilia Ambrosino, María Berta del Luján Cenciarini y Tadeo Santiago Racca, correspondientes al cupo de Demanda General.

Mirá tambiénArroyo Seco recibió el Fuego Suramericano y la Antorcha ya se prepara para llegar a Rosario

Como suplentes fueron designados Darien Luis Boschetto, Juan Manuel Ayala, Geraldine Danisa Iturre, Marcelo Esteban Moreno, Sabrina Cena, Rosana Claudia Kinderknecht, Esteban Leonardo Córdoba y María Alejandra Orellano.

La emoción de las familias beneficiadas

Para las familias que participaron del sorteo, la jornada significó un paso importante hacia la posibilidad de contar con una vivienda propia.

Sorteo de viviendas en San Vicente: seis familias fueron preseleccionadasSorteo de viviendas en San Vicente: seis familias fueron preseleccionadas

Una de las preseleccionadas fue Cecilia Ambrosino, quien expresó su emoción al conocer el resultado. “Estoy sumamente agradecida, era algo que estaba esperando hace mucho tiempo y hoy verdaderamente comienza este sueño de la casa propia”, señaló.

También Fernando Medina, quien resultó preseleccionado junto a su esposa e hija, destacó la importancia de la oportunidad. “Estamos muy felices y agradecidos por esta oportunidad. Era algo que necesitábamos con urgencia, y ahora estamos tranquilos y ansiosos a la vez porque sabemos que pronto vamos a poder habitar nuestro nuevo hogar”, manifestó.

Mirá tambiénEl tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto

La instancia de verificación que continúa ahora será determinante para confirmar que los titulares seleccionados cumplan con las condiciones necesarias para acceder a las viviendas.

Viviendas con un 80% de avance

El complejo habitacional está ubicado en la esquina de Brigadier López y Leandro N. Alem, en San Vicente, y está compuesto por seis unidades de tipo dúplex.

Cada vivienda dispone de dos dormitorios, estar-comedor, cocina y baño, con características orientadas a brindar condiciones de adaptabilidad y confort para sus futuros ocupantes.

De acuerdo con la información oficial, las obras presentan actualmente un 80% de avance físico. Entre los trabajos ejecutados se encuentran las instalaciones de griferías, red eléctrica, agua potable, gas y los sistemas de desagües pluviales y cloacales.

La construcción del complejo y las obras complementarias demandaron una inversión superior a los 430 millones de pesos.

Con el sorteo de preselección, el proceso habitacional ingresó en una nueva etapa, mientras se avanza con las verificaciones correspondientes y con la finalización de las unidades que serán destinadas a las familias de San Vicente.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat
Castellanos

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro