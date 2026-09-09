Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.
El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto
Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.
Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
En la Autopista Santa Fe - Rosario
Desde el KM 117 a KM 122, altura de Desvío Arijón - Sentido a Santa Fe. Reducción de calzada por obras y desde el KM 122 a KM 126, altura de Desvío Arijón - Sentido a Santa Fe
Corte total en RN A012 y RN 34
Continúa el corte total en la intersección de la RN A012 con la RN 34, debido a las obras de mantenimiento vial entre Ricardone y Roldán.
Desvíos para vehículos livianos
Los vecinos del barrio ubicado al norte de la A012 pueden ingresar por el camino alternativo paralelo a la ruta. Para el barrio del sur, el ingreso y egreso se realiza por la banquina habilitada. Ambos desvíos son únicamente para vehículos livianos.
Restricciones para el tránsito pesado
Los camiones podrán acceder al Parque Industrial de Roldán únicamente por la A012 y la RN 1V 09. Está restringida la circulación de camiones por la A012 entre la RN 1V 09 y la RN 34, salvo los que se dirijan al Parque Industrial.
Precaución por demoras en la A012
Los sectores de trabajo están señalizados con cartelería y banderilleros. Se recomienda reducir la velocidad, respetar las indicaciones y prever posibles demoras.
Trabajos en la RN A012
Se realizan trabajos de reparación de calzada en el intercambiador de la RN A012 y la Autopista Rosario-Buenos Aires. Habrá cortes progresivos a medida que avance la obra.
Puente Carretero: continúan los desvíos
Por las obras del nuevo puente Santo Tomé-Santa Fe, continúan los cambios en la circulación para acceder al Puente Carretero. Se solicita respetar la señalización y las indicaciones del personal policial.
Acceso al Puente Carretero desde Santo Tomé
El tránsito que circula por el sector intervenido de avenida 7 de Marzo debe desviarse por Macia, Colón y Mitre, dentro del ejido urbano de Santo Tomé.
En el sector de acceso desde Santa Fe, funciona un desvío a la altura del distribuidor de CILSA. Durante unos 200 metros, la mano hacia Santo Tomé funciona con doble sentido de circulación.
Tránsito normal en las rutas provinciales
Por el momento, las rutas y accesos al territorio santafesino presentan tránsito normal y buena visibilidad. Se recomienda circular con precaución y respetar las indicaciones viales.
Corte total de calles
Monseñor Zaspe, entre 4 de Enero y 1° de Mayo: corte de 9:00 a 12:00 hs. Responsable: ASSA. Sin desvío de colectivos.
Roque Sáenz Peña, entre Tucumán y 1° Junta: corte de 7:00 a 13:00 hs. Responsable: ASSA. Con desvío de colectivos.
Rotonda de la Mujer (sentido hacia el Puente Colgante): corte de 8:00 a 17:00 hs, con un tiempo estimado de 4 días. Responsable: Administración. Con desvío de colectivos.
Pintura de sendas peatonales
De 8:00 a 17:00 hs se realizarán trabajos de pintura de sendas peatonales en:
* Corrientes, entre San Martín y Francia.
* Juan de Garay, entre Francia y 25 de Mayo.
Los trabajos en cada intersección demandarán aproximadamente 45 minutos de corte total.
Reducciones de calzada
Entre Ríos, entre 1° de Mayo y 4 de Enero: desde las 00:00 hs. Responsable: ASSA. Con desvío de colectivos.
Santiago de Chile, entre Gral. Mosconi y Moreno: desde las 00:00 hs. Responsable: Administración (bacheo municipal). Sin desvío de colectivos.
Urquiza y Bv. Pellegrini: desde las 00:00 hs. Responsable: ASSA – Colector General. Sin desvío de colectivos.
25 de Mayo, intersección con Bv. Pellegrini (cantero central): desde las 00:00 hs. Responsable: ASSA – Colector General. Sin desvío de colectivos.
Roque Sáenz Peña, entre Tucumán y 1° Junta: desde las 00:00 hs. Responsable: ASSA. Con desvío de colectivos.
Laprida y Gutiérrez: desde las 00:00 hs. Responsable: ASSA. Con desvío de colectivos.
25 de Mayo, entre Junín y Suipacha: de 8:00 a 16:00 hs. Responsable: ASSA. Sin desvío de colectivos.
Desvíos de colectivos
Entre Ríos, entre 1° de Mayo y 4 de Enero
* Línea 16 (ida): San Jerónimo → 3 de Febrero → 4 de Enero → recorrido habitual.
Laprida y Gutiérrez
* Línea 16 (ida): recorrido habitual por Av. Almirante Brown → Bv. Mutis → Laprida → recorrido habitual.
Roque Sáenz Peña, entre Tucumán y 1° Junta
* Línea 9 (ida): Roque Sáenz Peña → Tucumán → San José → Mendoza → recorrido habitual.
Rotonda de la Mujer
* Línea 13 (vuelta): recorrido habitual → Puente Oroño → Ruta 168 → salida por colectora Maestro Alfredo Bravo hacia Alto Verde → Demetrio Gómez → recorrido habitual.
Aclaración: de 8:00 a 17:00 hs no se podrá tomar la Rotonda de la Mujer desde Ciudad Universitaria hacia Alto Verde.