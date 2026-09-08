La UTA Seccional Santa Fe confirmó que este miércoles realizará asambleas informativas en los sectores urbano e interurbano, luego de que nuevamente rechazara la propuesta salarial presentada por las cámaras empresarias nucleadas en Fatap.
Este miércoles
Asambleas de choferes podrían afectar el servicio de colectivos en la ciudad de Santa Fe
La falta de acuerdo paritario profundiza el conflicto en el transporte público, con choferes en alerta que reclaman igualar las subas pactadas en el AMBA.
Las asambleas se llevarán a cabo durante la mañana.
Las asambleas se llevarán a cabo en las paradas de colectivos durante la mañana, con horarios a confirmar, por lo que el servicio en la ciudad de Santa Fe y alrededores podría verse afectado.
Equiparación salarial con el AMBA
El gremio se declaró en estado de alerta y asambleas permanentes ante la falta de acuerdo en las paritarias. UTA considera insuficiente la oferta empresarial y reclama que para los trabajadores del interior se reconozca el incremento salarial acordado para los choferes del AMBA.
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