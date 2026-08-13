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Reclamo salarial

Anunciaron un paro de colectivos en todo el país este viernes

La medida de fuerza comenzará a la medianoche y tendrá una duración de 24 horas, en reclamo de una mejora salarial para los choferes del interior.

El reclamo de los choferes es por una mejora salarial. Crédito: Flavio RainaEl reclamo de los choferes es por una mejora salarial. Crédito: Flavio Raina
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La Unión Tranviarios Automotor (UTA) confirmó un paro nacional de 24 horas para reclamar una mejora salarial para los trabajadores del transporte del interior del país.

La medida está prevista para comenzar a las 0 de este viernes 14 de agosto y, de mantenerse, podría afectar los servicios de colectivos urbanos e interurbanos en distintas ciudades, incluida Santa Fe.

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Reclamo salarial de los choferes

La medida de fuerza fue anunciada por la UTA en el marco del reclamo por una actualización de los salarios de los trabajadores del transporte del interior.

El paro tendrá una duración de 24 horas y alcanzará a los servicios comprendidos en el conflicto, por lo que los usuarios podrían verse afectados desde el comienzo de la jornada del viernes.

Santa Fe podría quedarse sin colectivos

En Santa Fe, la medida podría generar complicaciones para quienes utilizan diariamente el transporte público para trasladarse por la ciudad y sus alrededores.

Los colectivos circularán con la frecuencia habitual de los días domingo. Crédito: Fernando Nicola.Santa Fe podría verse afectada por la medida de fuerza. Crédito: Fernando Nicola.

El alcance definitivo dependerá de si el paro se mantiene o si durante las próximas horas se alcanza algún acuerdo que permita levantar la medida.

Qué pidió FATAP

Ante el anuncio de la UTA, la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP) solicitó que se dicte la conciliación obligatoria para intentar destrabar el conflicto.

Hasta el momento, la medida no había sido dictada. Por eso, se esperan novedades durante las próximas horas que podrían definir si finalmente habrá colectivos este viernes 14 de agosto.

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