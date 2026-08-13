La mañana de este jueves 13 de agosto comenzó con frío, humedad elevada y llovizna en la ciudad de Santa Fe. A primera hora se registraban 10,2°C, con 99% de humedad, viento del sur a 15 km/h y una visibilidad reducida a 4 kilómetros. El escenario meteorológico tendrá impacto directo sobre la circulación, especialmente durante las primeras horas, cuando las calzadas pueden permanecer húmedas.
Todo lo que tenés que saber antes de salir de casa este jueves 13 de agosto
En menos de cinco minutos, esta guía reúne la información práctica que puede ayudarte a organizar la jornada: cómo estará el tiempo, dónde circular con mayor precaución, qué calles tienen cortes u obras, qué colectivos modifican sus recorridos, dónde habrá interrupciones de energía y quiénes cobran prestaciones de ANSES.
A esto se suma una jornada con varias intervenciones en calles de la ciudad y cortes programados de energía en distintos sectores de Santa Fe y Santo Tomé. La información fue actualizada durante la mañana y permite anticipar algunos puntos que pueden generar demoras.
Clima: frío, humedad y posibilidad de lloviznas
El dato central para quienes tienen que salir temprano es la combinación de baja temperatura, humedad muy elevada y precipitaciones débiles.
Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, este jueves tendrá una mínima de 9°C y una máxima de apenas 11°C.
Durante la mañana se prevén lluvias aisladas, con una probabilidad de precipitación de entre 10% y 40%. El viento soplará del sur, entre 13 y 22 km/h.
Durante la tarde continuarán las lloviznas, con temperaturas cercanas a los 11°C y una probabilidad de precipitaciones que seguirá entre 10% y 40%.
Hacia la noche, el cielo continuará nublado pero disminuirá la posibilidad de lluvia, que quedará entre 0% y 10%. El viento rotará hacia el sudeste y tendrá velocidades de entre 7 y 12 km/h.
¿Cómo sigue el tiempo el fin de semana?
El viernes habrá un leve repunte de la temperatura, con 10°C de mínima y 16°C de máxima.
El sábado se esperan 12°C y 16°C, mientras que el domingo tendrá una mínima de 14°C y una máxima de 15°C. Es decir, el fin de semana será algo menos frío durante las primeras horas, aunque las máximas seguirán siendo bajas.
¿Conviene salir con abrigo?
Sí. Para quienes salgan temprano, el abrigo resulta indispensable. La temperatura máxima será de apenas 11°C, a lo que se suman humedad cercana al 100%, cielo cubierto y viento del sur.
También conviene llevar paraguas o una prenda impermeable, especialmente si la actividad se extiende durante la mañana o la tarde.
Tránsito: atención a las obras y a las calzadas húmedas
La jornada presenta varias intervenciones en calles de Santa Fe que pueden generar demoras.
Además, la Agencia Provincial de Seguridad Vial informó que las rutas de las regiones norte, centro y sur presentan lloviznas y calzadas húmedas, por lo que recomendó disminuir la velocidad y circular con precaución.
Dentro de la ciudad, hay cortes por intervenciones en distintos puntos.
Entre los sectores afectados se encuentran:
Av. General López entre San Martín y 25 de Mayo, por obras de ASSA y trabajos vinculados a un socavón.
Luciano Torrent entre avenida Facundo Zuviria y Pasaje Ramón Lassaga, de 8.30 a 16.
Chacabuco entre Güemes y Avellaneda, de 8 a 16, por obras de ASSA.
Av. 7 Jefes, entre Puente Colgante y Juan del Campillo, desde las 12.30 y hasta el lunes 17 de agosto.
Puente Colgante, entre la Rotonda de la Mujer y las letras corpóreas, también desde las 12.30 y hasta el lunes 17.
Lisandro de la Torre entre Saavedra y San Lorenzo, de 8.30 a 11, por trabajos de ASSA.
Uruguay entre 4 de Enero y Urquiza, desde las 8, por obras de ASSA.
También hay reducción de calzada en Entre Ríos entre 1° de Mayo y 4 de Enero, Santiago de Chile entre General Mosconi y Moreno, Urquiza y bulevar Pellegrini, 25 de Mayo y bulevar Pellegrini, y en Alejandro Greca, en barrio El Pozo.
Si entrás al centro
Conviene evitar, dentro de lo posible, los sectores donde coinciden obras de ASSA y reducciones de calzada. El pavimento húmedo puede sumar tiempo de frenado y hacer más lenta la circulación.
Si vas hacia barrio El Pozo
Hay intervenciones sobre Alejandro Greca y modificaciones en los recorridos del transporte público. Es recomendable salir con algunos minutos de anticipación.
Si circulás por Costanera
Desde las 12.30 habrá restricciones en avenida 7 Jefes y en un sector del Puente Colgante. Quienes tengan que desplazarse hacia la Costanera Oeste deberán contemplar las modificaciones.
Puente Carretero: en el informe consultado no aparece una nueva restricción específica para este jueves. De todos modos, antes de emprender el cruce hacia Santo Tomé conviene revisar el estado del tránsito en tiempo real.
Colectivos: hay recorridos modificados
Las obras también alcanzan al transporte público.
Por la intervención en Entre Ríos entre 1° de Mayo y 4 de Enero, la línea 16 presenta una modificación en su recorrido de ida.
En barrio El Pozo, las obras sobre Alejandro Greca generan modificaciones para las líneas 2 y 9, que deben circular por recorridos alternativos.
Si tenés que tomar alguna de estas líneas, lo más conveniente es salir unos minutos antes y verificar el recorrido antes de dirigirte a la parada.
Cortes de luz: los barrios y horarios
La EPE programó interrupciones del servicio eléctrico para este jueves en distintos sectores de Santa Fe y Santo Tomé.
En Santa Fe están previstos los siguientes cortes:
8 a 10: Juan del Campillo, Chacabuco, avenida 7 Jefes y Vélez Sarsfield.
8 a 12: Ruta Nacional 168, Bajada Di Stéfano, Soria y Callejón 3.
8.30 a 12.30: Lamadrid, Estrada, Zeballos y Guanella.
8.30 a 12.30: Alberti, Lamadrid, Estrada y O. Boneo.
8.30 a 12.30: Ruta Nacional 168, Callejón 3, Lucca y De La Salle.
8.30 a 12.30: sector de Colastiné comprendido por Ruta Nacional 168, Guinuanes, E. López y Velocidad y Resistencia.
9 a 13: Pasaje Irala, Atilio Rosso, Las Piedras y Cristo Obrero.
10 a 13: avenida Blas Parera, Quiroga, La Salle y Grandoli.
11 a 13: Gobernador Freyre, Saavedra, Pavón y Azcuénaga.
11.30 a 13.30: Quiroga, Gaboto, La Salle y Roque Sáenz Peña.
En Santo Tomé, los cortes programados son:
8 a 11: Laprade, Rivadavia, Moreno y Alberdi.
8.30 a 12.30: Gaboto, Solís, Castelli y Buenos Aires.
Si tu domicilio está dentro de alguno de estos sectores, conviene anticipar tareas que dependan de electricidad y cargar celulares o dispositivos antes del horario previsto.
La información puede modificarse si las condiciones meteorológicas no permiten realizar los trabajos.
ANSES: quiénes cobran este jueves
Este jueves 13 de agosto continúa el calendario de pagos de ANSES.
De acuerdo con el cronograma incluido en la información de servicio, cobran:
Jubilaciones y pensiones mínimas: DNI terminado en 3.
AUH y Tarjeta Alimentar: DNI terminado en 3.
Asignación Familiar por Hijo (SUAF): DNI terminado en 3.
Asignación Universal por Embarazo (AUE): DNI terminado en 3.
Pensiones No Contributivas: DNI terminados en 6 y 7.
Prestación por Desempleo: DNI terminados en 6 y 7.
Prenatal y Maternidad: DNI terminados en 4 y 5.
Antes de trasladarte hasta una entidad bancaria, ANSES recomienda verificar la fecha y el lugar de cobro desde Mi ANSES. El organismo dispone además de consultas sobre fechas de cobro y calendario de pagos.
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La portada de El Litoral tiene este jueves entre sus principales contenidos locales la información de tránsito, el pronóstico meteorológico, los cortes de energía y distintas novedades de la ciudad.
También se destaca entre las noticias de la mañana la nueva ciclovía que comenzó a demarcarse sobre avenida Illia-Sylvestre Begnis, entre 1° de Mayo y 3 de Febrero, una intervención que ocupa parte de la calzada y puede modificar la circulación en ese sector.
Antes de salir: el checklist de este jueves
Clima
✅ Abrigo: sí.
✅ Paraguas o impermeable: recomendable.
✅ Atención a las lloviznas y al pavimento húmedo.
Tránsito
✅ Revisar las zonas con obras antes de salir.
✅ Circular con precaución en rutas y accesos.
✅ Prever demoras en Costanera desde el mediodía.
✅ Tener en cuenta los desvíos de colectivos.
Servicios
✅ Revisar si tu domicilio está dentro de las zonas de cortes programados de EPE.
✅ Tener cargado el celular si el corte afecta tu barrio.
✅ Considerar las obras de ASSA antes de elegir el recorrido.
ANSES
✅ DNI terminado en 3: jubilaciones mínimas, AUH, Tarjeta Alimentar, SUAF y AUE.
✅ DNI 6 y 7: PNC y Desempleo.
✅ DNI 4 y 5: Prenatal y Maternidad.
Recomendación del día: si tenés que salir temprano, salí con abrigo, manejá más despacio y agregá algunos minutos al viaje. La combinación de frío, lloviznas, humedad y obras hace que una salida habitual pueda demandar más tiempo de lo normal.