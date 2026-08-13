En Santa Fe

Todo lo que tenés que saber antes de salir de casa este jueves 13 de agosto

En menos de cinco minutos, esta guía reúne la información práctica que puede ayudarte a organizar la jornada: cómo estará el tiempo, dónde circular con mayor precaución, qué calles tienen cortes u obras, qué colectivos modifican sus recorridos, dónde habrá interrupciones de energía y quiénes cobran prestaciones de ANSES.