Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.
El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto
Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.
Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
Congestión Vehicular
Autopista Santa Fe - Rosario en el KM 00, altura de Rosario - Sentido a Rosario. Congestión vehicular debido a la gran afluencia de tránsito, se producen demoras
Rutas y accesos de Santa Fe
RP 69-s: la calzada se encuentra reducida entre Moisés Ville y Virginia debido al hundimiento de una alcantarilla sobre la cinta asfáltica. Se solicita respetar las indicaciones del personal que trabaja en el lugar y circular con precaución.
RN A012: continúa el corte total en la intersección con la RN 34, debido al inicio de los trabajos de mantenimiento vial entre Ricardone y Roldán.
Para los vecinos del barrio ubicado al norte de la A012 se habilitó el acceso por el camino alternativo paralelo a la ruta, exclusivamente para vehículos livianos. En el caso de quienes viven al sur, el ingreso y egreso se realiza por la banquina habilitada sobre la A012, también únicamente para vehículos livianos.
El tránsito pesado solo podrá acceder al Parque Industrial de Roldán por A012 y RN 1V 09. Además, permanece prohibida la circulación de camiones por la A012 entre RN 1V 09 y RN 34, con excepción de aquellos que se dirijan al Parque Industrial de Roldán.
Los vehículos livianos pueden circular desde RN 1V 09 hasta el final del Parque Industrial de Roldán. Se solicita respetar la señalización y las indicaciones del personal presente en la zona.
RN 11: se realizan trabajos de mantenimiento en el sector correspondiente a Puerto General San Martín, entre avenida Córdoba y RP 10, en jurisdicción de San Lorenzo. Las tareas contemplan bacheo profundo, fresado, repavimentación y recalce de banquinas.
Durante la ejecución de las obras se implementan restricciones a la circulación. Quedan exceptuados el transporte público de pasajeros y los servicios de emergencia y seguridad. Fuera del horario de trabajo, la circulación vuelve a desarrollarse con normalidad para todo tipo de vehículos.
Puente Carretero Santo Tomé-Santa Fe: en el marco de la construcción del nuevo puente y sus accesos, quedó operativo un nuevo desvío para la mano hacia Santo Tomé, en la cabecera santafesina, a la altura del distribuidor de CILSA.
En ese sector, la mano que normalmente conduce hacia Santa Fe funciona provisoriamente con doble sentido de circulación durante unos 200 metros. Por este motivo, se recomienda circular con extrema precaución y prever posibles demoras superiores a las habituales.
Como alternativa, quienes deban trasladarse entre ambas ciudades pueden considerar la Autopista Rosario-Santa Fe, de acuerdo con su recorrido y destino.
Obras en rutas provinciales
La Agencia Provincial de Seguridad Vial recuerda que se mantienen distintos frentes de obra sobre rutas primarias y secundarias de Santa Fe. La presencia de maquinaria, reducción de calzada y modificaciones en la circulación puede generar demoras.
Trabajos de pavimentación
Ruta 10-s: Theobald – RN 9, departamento Constitución.
Ruta 31: Tartagal – Intiyaco, departamento Vera.
Calle Piedrabuena: RN 9 – RP 21, departamento Rosario.
Ruta 91: desvío de tránsito pesado en Timbúes, departamento Iriondo.
Ruta 2: San Justo – RP 281, departamento San Justo.
Avenida Circunvalación de Venado Tuerto: RN 8 – RN 33, departamento General López.
Ruta 96, etapa 1: Miguel Torres – Chovet, departamento General López.
Ruta 7-s: Venado Tuerto – San Francisco, departamento General López.
Trabajos de repavimentación
También continúan obras de repavimentación en diferentes corredores provinciales:
Ruta 10: RP 70 – Pilar, departamento Las Colonias.
Ruta 21: RN 9 – acceso a Cargill, departamento Rosario.
Ruta 13: RP 66 – San Jorge, departamento San Martín.
Rutas 23 y 39: límite con Córdoba – Arrufó, departamento San Cristóbal.
Ruta 1: Alejandra – puente sobre el arroyo El Gusano, departamento San Javier.
Ruta 5: RP 2 – Recreo, departamento La Capital.
Ruta 6: Gessler – Loma Alta, departamento San Jerónimo.
Ruta 41-s: Bernardo de Irigoyen – AP-01, departamento San Lorenzo.
Además, se desarrollan trabajos de construcción y adecuación de rotondas en distintos puntos de la provincia. Entre ellos se encuentran sectores de las RN 8 y RN 33, calle Espora y El Hinojo, en Venado Tuerto; RP 14 y RP 96 en Miguel Torres; RP 70 y RP 6 en Esperanza; avenida Newbery en Rosario, en inmediaciones del aeropuerto; RP 13 y RP 66 en Carlos Pellegrini; RP 39 y RN 34 en Arrufó; y RP 5 y RP 2 en el departamento La Capital.
Obras en puentes
El informe también incluye trabajos en distintos puentes y accesos. Entre las obras se encuentran las correspondientes a la Ruta 98-s, sobre el arroyo El Rey y sus aliviadores, entre Moussy y La Sarita; la tercera vía Reconquista-Avellaneda; y el ensanche de puentes sobre la Ruta 4, entre Elisa y San Cristóbal.
En la Ruta 39, se realizan trabajos sobre los puentes del río Salado y recomposición de taludes, mientras que sobre la Ruta 32 avanzan las obras en el puente sobre el arroyo Pindó y en los puentes Quencho y Caree, en el corredor entre RN 11 y Puerto Ocampo.
También continúa la construcción del nuevo puente carretero sobre la RN 11 entre Santa Fe y Santo Tomé, una obra que implica modificaciones en la circulación y requiere especial atención por parte de quienes utilizan diariamente ese corredor.
Autopista Santa Fe - Rosario
Desde el KM 117 a KM 122, altura de Desvío Arijón - Sentido a Santa Fe. Reducción de calzada por obras
Agencia Provincial de Seguridad Vial
Las rutas de las regiones norte Centro y sur se presentan con lloviznas que provocan calzadas húmedas. Disminuir la velocidad, circular con precaución.
Cortes por intervenciones en la vía pública
Av. Gral. López entre San Martín y 25 de Mayo (Obras de Assa y socavón)
Intersección de calle 25 de Mayo con Av. Gral. López, se permitirá el giro a la derecha sobre Av. Gral López
Luciano Torrent entre Av. Facundo Zuviria y Pasaje Ramon Lassaga (08.30 - 16.00 hs)
Chacabuco entre Güemes y Avellaneda (08.00 - 16.00 hs) Obras de Assa.
Av. 7 Jefes (Costanera Oeste - sentido hacia el faro) entre Puente Colgante y Juan del Campillo a partir de las 12.30 hs hasta el día lunes 17/08 inclusive.
Puente Colgante entre la Rotonda de la Mujer y letras corpóreas a partir de las 12.30 hs y hasta el día lunes 17/08 inclusive (mano hacia Costanera oeste). Se podrá circular con sentido a Ciudad Universitaria
Lisandro de la Torre entre Saavedra y San Lorenzo (08.30 -11.00 hs) Obras de Assa.
Uruguay entre 4de Enero y Urquiza (a partir de las 8:00 hs) Obras de Assa.
Reducción de calzada
Entre Ríos entre 1ero de Mayo y 4 de Enero (Obras de ASSA.)
Santiago de Chile entre Gral. Mosconi y Moreno (Obras de bacheo municipal)
Urquiza y Bv. Pellegrini (Obras de ASSA)
25 de Mayo intersección con Bv. Pellegrini (cantero central) Obras de ASSA
Alejandro Greca entre Luis Jimenez de Asua y G. Estevéz Boero - Barrio el Pozo-
Luciano Torrent entre Av. Facundo Zuviria y Pasaje Ramon Lassaga (después de las 16.00 hs)
Chacabuco entre Güemes y Avellaneda (después de las 16.00 hs )
Suipacha entre Rivadavia y San Luis (14.00 -16.00 hs) Obras de Assa
Desvíos de colectivos por intervenciones en la vía pública
Zona afectada: Entre Ríos entre 1ero de Mayo y 4 de Enero
Línea 16 (Ida): de recorrido por San Jerónimo - 3 de Febrero - 4 de Enero a recorrido habitual.
Zona afectada: calle Alejandro Greca entre L. Jimenez de Asua y Estévez Boero - Barrio el Pozo
Líneas 2 (vuelta) y 9 (ida): De recorrido habitual por calle Asua - Rector Cortes Pla - Estevez Boero - Leloir a recorrido habitual.
Líneas 2 (ida) y 9 (vuelta): De recorrido habitual por calle Asua - Rector Cortes Pla - Estevez Boero - Laureano Maradona a recorrido habitual.