El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto

Además, se desarrollan trabajos de construcción y adecuación de rotondas en distintos puntos de la provincia. Entre ellos se encuentran sectores de las RN 8 y RN 33, calle Espora y El Hinojo, en Venado Tuerto; RP 14 y RP 96 en Miguel Torres; RP 70 y RP 6 en Esperanza; avenida Newbery en Rosario, en inmediaciones del aeropuerto; RP 13 y RP 66 en Carlos Pellegrini; RP 39 y RN 34 en Arrufó; y RP 5 y RP 2 en el departamento La Capital.