La transformación de la movilidad en el acceso sur de la ciudad de Santa Fe ya comenzó a tomar forma sobre el terreno. La Municipalidad avanza con la demarcación de la nueva ciclovía sobre avenida Presidente Illia y Sylvestre Begnis, en el borde del Parque del Sur, como parte del corredor que permitirá conectar el nuevo Puente Santa Fe-Santo Tomé con distintos puntos estratégicos de la ciudad.
Ya demarcan la nueva ciclovía por avenida Illia: bordea el Parque del Sur y ocupa un carril
La primera etapa se ejecuta sobre avenida Presidente Illia - Sylvestre Begnis, entre 1º de Mayo y 3 de Febrero. Será de doble sentido y ocupará parte de la calzada. Para la conexión hasta Alem, se descubrió un viejo tramo de vereda sobre calle Sara Faisal.
La primera etapa -que se está pintando ahora- comprende “avenida Illia y su continuidad bajo el nombre de Silvestre Begnis, bordeando el Parque del Sur y conectando desde 1º de Mayo hasta 3 de Febrero”, precisó Raúl Hurani, subsecretario de Movilidad y Transporte de la Municipalidad.
El funcionario explicó que el proyecto implica reorganizar el espacio disponible sobre la avenida. “Se plantea una ciclovía de doble sentido de circulación, sobre la calzada en la mano sureste del lado del lago”, detalló.
Mapa ciclovías de la ciudad de Santa Fe
En verde, las ciclovías existentes; en rosa, la que está en ejecución. El sector del Puente estará a cargo del Gobierno provincial y el municipio se ocupa del tramo de Illia con Alem hasta Ciudad Universitaria. Lo que está en línea de puntos es la conexión con Alem faltante, que se está evaluando.
¿Qué pasa con los carriles?
Uno de los interrogantes que genera la obra es cómo impactará la ciclovía sobre la circulación vehicular, especialmente porque avenida Illia constituye un acceso importante al edificio del Centro Cívico, donde se concentran diariamente empleados estatales y personas que concurren a hacer trámites, así como también a unas cuadras, donde están ubicadas Casa de Gobierno, Tribunales y otras instituciones.
Consultado sobre el achicamiento del ancho de avenida Illia -que actualmente tiene dos carriles por sentido de circulación-, Hurani confirmó que “se reducirá uno de los carriles vehiculares en la mano que circula de Sur a Norte”. No obstante, aclaró que la configuración de la avenida permitirá mantener la circulación en ambos sentidos y ordenar el espacio que actualmente utilizan los vehículos.
Según señaló, el ancho de la calzada permite alojar la ciclovía de doble sentido, un carril de circulación vehicular por sentido y “estacionamiento en el lado opuesto de la ciclovía o un segundo carril de circulación hacia el sur, donde exista circulación de colectivos”.
-¿Supondría algún tipo de inconveniente en el tránsito en esa zona que es tránsito constante por el Centro Cívico?, preguntó El Litoral
-En principio no se prevén inconvenientes significativos en la circulación vehicular, puesto que la reducción de un carril no implica necesariamente una reducción equivalente de la capacidad efectiva de la avenida, ya que actualmente parte de ese espacio se encuentra ocupado por vehículos estacionados en forma indebida, sobre todo los días laborales.
La propuesta busca precisamente ordenar la sección vial y asignar de manera más eficiente el espacio disponible, generando un corredor seguro para los ciclistas. En consecuencia, se considera que la intervención permitirá incorporar infraestructura para movilidad ciclista sin generar una afectación sustancial sobre la circulación vehicular existente, al tiempo que mejora la seguridad y continuidad de los desplazamientos en bicicleta.
De Illia a Alem: la conexión faltante
La ciclovía que ahora se demarca sobre Illia-Sylvestre Begnis no terminará en la intersección con 3 de Febrero. Ese tramo constituye una pieza dentro de un recorrido de mayor alcance que pretende conectar el nuevo puente entre Santa Fe y Santo Tomé con la red de ciclovías existente en el sector sur de Santa Fe.
El municipio está trabajando en una alternativa para resolver el tramo posterior a 3 de Febrero y luego avanzar hacia Alem, donde ya hay ciclovía. En ese sector, “estamos descubriendo una vieja traza de vereda, paralela a Circunvalación sobre calle Sara Faisal, en el tramo comprendido entre 3 de Febrero y Juan de Garay, que se está evaluando reutilizar para generar la conexión en ese tramo", explicó Hurani.
Desde allí, el objetivo es continuar “por calle calle Cruz Roja y finalmente empalmar con la ciclovía de avenida Alem y 27 de Febrero”, que actualmente permite llegar hasta el Puerto y proseguir hasta Ciudad Universitaria.
Conexión estratégica
Para el municipio, el proyecto tiene una dimensión que excede a la avenida Illia. La intención es generar un corredor ciclista metropolitano y urbano que aproveche la nueva infraestructura del Puente Carretero y la conecte con los principales destinos del sector sur y centro-este de Santa Fe.
La conexión completa permitirá que la infraestructura para bicicletas que acompañará al nuevo Puente Santa Fe-Santo Tomé, no quede aislada al llegar a la ciudad, sino que pueda integrarse con la red de ciclovías existente. La idea es que el recorrido permita que un vecino de Santo Tomé pueda desplazarse utilizando infraestructura de movilidad sustentable hasta la Costanera santafesina y la Ciudad Universitaria.
“El objetivo principal es conformar un corredor ciclista de conexión metropolitana y urbana, aprovechando la nueva infraestructura del puente y vinculándola con distintos puntos estratégicos”, señaló Hurani.
La importancia del recorrido también está vinculada con los destinos que atraviesa. En el área se encuentran el “Centro Cívico, Casa de Gobierno, Tribunales, instituciones educativas como el Isef -a través del bulevar Tacca-, el nuevo polo deportivo asociado a los Juegos Suramericanos, el Puerto y Ciudad Universitaria”, además de otros atractivos turísticos y corredores estructurales.
“No es una intervención aislada, sino que es una intervención estratégica que nos va a permitir cerrar y articular todo el cuadrante sur de la red de ciclovías que tiene planificada el municipio en la ciudad”, remarcó Hurani.