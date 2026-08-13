Ciudad de Santa fe

Ya demarcan la nueva ciclovía por avenida Illia: bordea el Parque del Sur y ocupa un carril

La primera etapa se ejecuta sobre avenida Presidente Illia - Sylvestre Begnis, entre 1º de Mayo y 3 de Febrero. Será de doble sentido y ocupará parte de la calzada. Para la conexión hasta Alem, se descubrió un viejo tramo de vereda sobre calle Sara Faisal.