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Cortes de luz programados para este jueves en Santa Fe y Santo Tomé

La lista de tareas previstas para este 13 de agosto fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.

Trabajos programados de la EPE.Trabajos programados de la EPE.
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Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este jueves en diferentes zonas.

El ente provincial detalló que faltará energía en Santa Fe y Santo Tomé debido a tareas de mantenimiento y mejoras.

Cortes programados

Santa Fe

08:00 - 10:00 Juan Del Campillo, Chacabuco, Av. 7 Jefes y Vélez Sarsfield

08:00 - 12:00 Ruta Nac. N 168, Bajada Distefano, Soria y Callejón 3

08:30 - 12:30 Lamadrid, Estrada, Zeballos y Guanella

08:30 - 12:30 Alberti, Lamadrid, Estrada y O. Boneo

08:30 - 12:30 Ruta Nac. N168, Callejón 3, Lucca y De La Salle

08:30 - 12:30 Ruta Nac. N168, Guinuanes, E. López y Velocidad y Resistencia (Colastiné)

09:00 - 13:00 Pje. Irala, Atilio Rosso, Las Piedras y Cristo Obrero

10:00 - 13:00 Av. Blas Parera, Quiroga, La Salle y Grandoli

11:00 - 13:00 Gdor. Freyre, Saavedra, Pavón y Azcuénaga

11:30 - 13:30 Quiroga, Gaboto, La Salle y Roque Sáenz Peña

Santo Tomé

08:00 - 11:00 Laprade, Rivadavia, Moreno y Alberdi

08:30 - 12:30 Gaboto, Solís, Castelli y Buenos Aires

Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.

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