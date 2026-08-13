Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este jueves en diferentes zonas.
Cortes de luz programados para este jueves en Santa Fe y Santo Tomé
La lista de tareas previstas para este 13 de agosto fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.
El ente provincial detalló que faltará energía en Santa Fe y Santo Tomé debido a tareas de mantenimiento y mejoras.
Cortes programados
Santa Fe
08:00 - 10:00 Juan Del Campillo, Chacabuco, Av. 7 Jefes y Vélez Sarsfield
08:00 - 12:00 Ruta Nac. N 168, Bajada Distefano, Soria y Callejón 3
08:30 - 12:30 Lamadrid, Estrada, Zeballos y Guanella
08:30 - 12:30 Alberti, Lamadrid, Estrada y O. Boneo
08:30 - 12:30 Ruta Nac. N168, Callejón 3, Lucca y De La Salle
08:30 - 12:30 Ruta Nac. N168, Guinuanes, E. López y Velocidad y Resistencia (Colastiné)
09:00 - 13:00 Pje. Irala, Atilio Rosso, Las Piedras y Cristo Obrero
10:00 - 13:00 Av. Blas Parera, Quiroga, La Salle y Grandoli
11:00 - 13:00 Gdor. Freyre, Saavedra, Pavón y Azcuénaga
11:30 - 13:30 Quiroga, Gaboto, La Salle y Roque Sáenz Peña
Santo Tomé
08:00 - 11:00 Laprade, Rivadavia, Moreno y Alberdi
08:30 - 12:30 Gaboto, Solís, Castelli y Buenos Aires
Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.