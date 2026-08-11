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SUBE: cuándo y cómo renovar el atributo de acompañante por discapacidad

La Municipalidad de Santa Fe informó que la revalidación comienza este miércoles 12 de agosto y podrá hacerse gratis en terminales automáticas o directamente al subir al colectivo.

Personas beneficiarias podrán renovar el atributo desde el 12 de agosto.Personas beneficiarias podrán renovar el atributo desde el 12 de agosto.
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La Municipalidad de Santa Fe informó que el próximo 31 de agosto vence el atributo de Discapacidad y Acompañante de la tarjeta SUBE. Para continuar utilizando este beneficio en el transporte público de pasajeros, las personas alcanzadas deberán realizar la correspondiente revalidación.

La actualización podrá efectuarse a partir del miércoles 12 de agosto, de manera gratuita y mediante dos alternativas habilitadas en la ciudad.

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Cómo realizar la revalidación

El trámite puede realizarse en cualquiera de las Terminales Automáticas SUBE (TAS) disponibles en Santa Fe. La gestión permite actualizar el atributo para mantener vigente el beneficio.

Además, estará disponible la modalidad atributo a bordo, que permite solicitar la renovación directamente al chofer al momento de subir al colectivo.

Alternativa para evitar traslados

La posibilidad de realizar la gestión a bordo busca facilitar el acceso al beneficio para quienes tienen dificultades para trasladarse hasta una terminal automática.

La revalidación podrá hacerse en las terminales automáticas SUBE.La revalidación podrá hacerse en las terminales automáticas SUBE.

De esta manera, los usuarios pueden evitar un viaje específico hasta una TAS y realizar la actualización directamente al utilizar el servicio de transporte público.

No es necesario presentar documentación

La Municipalidad de Santa Fe recordó que para realizar la revalidación no es necesario efectuar trámites adicionales ni presentar documentación.

Una vez actualizado el atributo, las personas beneficiarias podrán continuar utilizando el correspondiente beneficio de Discapacidad y Acompañante en los colectivos del transporte público de pasajeros.

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#TEMAS:
Santa Fe Ciudad
Tarjeta SUBE
Municipalidad de Santa Fe
Colectivos Santa Fe

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