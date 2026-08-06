Desde la perspectiva de Gustavo Puccini

Cómo surfea la provincia de Santa Fe la "difícil" situación del transporte interurbano

El ministro de la Producción admitió la compleja situación por la que atraviesa el sector. Habló de los reclamos a la Nación para saldar deudas. Y reveló que trabajan en líneas de crédito para facilitar la renovación de a flota de las empresas.