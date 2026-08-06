El ministro de la Producción de la provincia de Santa Fe, Gustavo Puccini, admitió "la situación difícil" por la que atraviesan las empresas del transporte público interurbano de pasajeros en la provincia. "Lo trabajamos mucho con todas las líneas; en determinadas zonas, ya se ven resentidas las frecuencias y en algunos casos, hasta peligran determinadas rutas y trayectos que son vitales porque permiten llegar a destinos que, de lo contrario, quedarían aislados", explicó.
Cómo surfea la provincia de Santa Fe la "difícil" situación del transporte interurbano
El ministro de la Producción admitió la compleja situación por la que atraviesa el sector. Habló de los reclamos a la Nación para saldar deudas. Y reveló que trabajan en líneas de crédito para facilitar la renovación de a flota de las empresas.
La crisis económica afecta tanto a las empresas por el costo operativo de sostener el servicio, como a los usuarios; esto último redunda en una caída de la venta de boletos. Pero los beneficios sociales que se universalizan y conceden para poder sostener el nivel de pasajeros también es presentado por las empresas como un factor que contribuye a un cierre negativo de la ecuación.
"Hacemos mucho esfuerzo junto con las empresas para sostener todo lo posible las conexiones con esos destinos – dijo Puccini- . La provincia hace una gran inversión a través de los recursos que se destinan al boleto educativo gratuito y al boleto educativo rural. En paralelo, le hemos reclamado al gobierno nacional que pague la deuda que mantiene con empresas prestadoras en concepto de tarifas sociales, porque eso también atenta contra sus presupuestos. Y el mismo gobierno central ha impuesto ahora un tope a dichas tarifas sociales; por eso pedimos por las 30 empresas que en la provincia no están trabajando con la SUBE, para que puedan incorporarla. Y ésa es una habilitación que tiene que dar Nación", precisó.
"Nuestra pretensión – sostuvo- es que todas las empresas de transporte interurbano de la provincia de Santa Fe tengan igualdad de condiciones así como sucede, por ejemplo, con las empresas del AMBA. De esa manera, lograremos que así como Doña Rosa, jubilada de AMBA, tiene la tarifa social que paga el gobierno, también la tengan el resto de los vecinos que viven, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe. De lo contrario, sería injusto", insistió.
- ¿Si las empresas disminuyen sus frecuencias, corren riesgo los puestos de trabajo?
- Es una situación en la que estamos tratando de acompañar para que eso no ocurra. En breve, vamos a trabajar también a pedido de las Cámaras de Transporte Interurbano, para mejorar líneas de crédito que les permitan renovar los coches. Esto fue un pedido que nos hizo el sector y estamos armándolo para que tengan una apoyatura también con tasas mucho más accesibles que las del mercado. De esta manera, las empresas podrían tener líneas nuevas, vehículos nuevos y mejorar su capacidad operativa. Esto también permitirá reducir gastos de mantenimiento en flotas que merecen ser renovadas. Entonces, estamos trabajando con el sector; hay cosas que nos exceden y corresponde que las reclamemos al gobierno nacional, como lo estamos haciendo.
- De todos modos, aun con micros nuevos, hay un problema en la baja del consumo de parte del los usuarios del servicio…
- Totalmente, y como decía al principio, todos estos elementos con los que no puedan contar nuestras empresas de transporte interurbano las hacen corren en desventaja con otras que sí los tienen. Por eso hablaba de la posibilidad de que todas las firmas puedan manejarse, por ejemplo, con la SUBE, porque eso también alienta a que el usuario se suba el colectivo. Éstas son las cosas con las que tenemos que tratar de seguir trabajando para que las líneas no rebajen el servicio en la provincia, con todo lo que implica este servicio para garantizar conectividad.