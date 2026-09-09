Pronóstico

Miércoles con lluvias aisladas y una máxima de 22°C en la ciudad de Santa Fe

La jornada comenzó con 12,3°C y cielo parcialmente nublado en la ciudad de Santa Fe. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una máxima de 22°C, con probabilidad de lluvias aisladas durante la mañana y condiciones más estables hacia la tarde y la noche.