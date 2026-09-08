El municipio de la ciudad de Santa Fe presentó la adquisición de equipamiento urbano que será destinado al mantenimiento de los espacios verdes y del arbolado público de la ciudad capital. Son motoguadañas, podadoras en altura y motosierras, compradas con una inversión de $65 millones. Serán entregadas a las distintas cuadrillas municipales que trabajan en el territorio.
Con unos $65 millones, compran equipos para mantener los espacios públicos de Santa Fe
Se adquirieron motoguadañas, podadoras en altura y motosierras. Son todos equipos para el mantenimiento de paseos y, en particular, para el arbolado público de toda la capital provincial.
El acto de presentación tuvo lugar en la Reserva Natural Urbana del Oeste. Estuvieron presentes el intendente Juan Pablo Poletti; el secretario de Gestión Urbana y Ambiente, Guillermo Ferrero -entre otros funcionarios-, y el secretario general del Sindicato de Empleados Municipales (ASOEM), Juan Medina.
“Esto surge a partir de una mesa que se está llevando adelante junto al gremio, donde se pusieron sobre la mesa algunas necesidades tales como este equipamiento urbano. Allí se resolvió que no se necesitaban tantas motoguadañas, pero sí podadoras en altura y motosierras. Esto se resolvió en diálogo con ASOEM”, dijo Poletti.
“No hablamos de grandes maquinarias, sino de aquellas tan necesarias en lo cotidiano, como una motoguadaña. Con esto se trata de darle respuesta a los vecinos respecto de los reclamos que nos llegan día a día”, añadió luego en diálogo con la prensa.
Arbolado urbano
“Estamos hablando de unos 700 trabajadores del sindicato -que integran las delegaciones- dentro del área de arbolado urbano”, apuntó Medina. Priorizamos el arbolado porque detectamos una necesidad de contar con más podadoras de altura y motosierras. En la próxima compra, habrá más motoguadañas”.
El referente sindical ponderó la articulación de trabajo con el municipio. “Las cosas no cambian cuando todos pensamos igual. Entonces, creo que esto es muy positivo porque nos pusimos de acuerdo. Y aunque tengamos tensiones, pero priorizamos dónde de forma conjunta donde están las necesidades”, agregó.
Tanto estas herramientas de mano (para desmalezado como para poda selectiva del arbolado) como las viales que se están comprando (para morigerar el impacto de “El Niño”) son “sumamente importantes en cuanto a la adquisición de bienes de capital; la articulación en el trabajo es lo que más vale”, volvió sobre su idea Medina.
Los detalles
La inversión total fue de 65 millones de pesos, y se hizo a través de un proceso de licitación que culminó hace unos días. “Luego se hizo la inscripción para ver dónde iban a ir cada una de estas herramientas. Se compraron unas 35 motoguadañas, 12 podadoras en altura y 10 motosierras”, puntualizó el secretario de Ambiente.
-¿Cuántas de estas herramientas faltan adquirir para tener el número óptimo teniendo en cuenta el recambio (por roturas, desgaste, etcétera)?, consultó una cronista a Ferrero.
-Son en promedio 76 motoguadañas las que necesitamos comprar todos los años. En este caso se compró la mitad, porque incorporamos motosierras y podadoras en altura. Probablemente a finales de año tengamos que volver a hacer otra compra para justamente llegar a ese número.
Consideramos que es muy importante tener estas herramientas de primera marca, porque podríamos suplirlas probablemente por otras de una marca inferior en calidad, pero sabemos que luego empiezan los problemas en los talleres con el mantenimiento de estos equipos, pues se rompen repuestos, etcétera -cerró el secretario.