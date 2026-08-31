Por "El Niño", el municipio de Santa Fe pide el visto bueno para hacer contrataciones directas

Mirá también

Ante un posible El Niño, Provincia reforzará sectores críticos de la defensa de Alto Verde

Mirá también

El plan familiar de la Municipalidad de Santa Fe para actuar antes de que llegue el agua

Hidrómetro. "El Niño", con lluvias intensas y ríos altos, es la amenaza. Foto: Manuel Fabatía

Mirá también

El Niño vuelve a poner a Santa Fe frente al desafío de anticiparse a las inundaciones

El Concejo seguramente tratará en breve el mensaje. Foto: Archivo

Mirá también

El Niño se fortalece y los modelos ratifican un episodio muy fuerte hacia fin de año