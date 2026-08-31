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Mensaje al Concejo

Por "El Niño", el municipio de Santa Fe pide el visto bueno para hacer contrataciones directas

En el marco de la emergencia hídrica, le solicitó al Cuerpo autorización para realizar compulsas de precios y contrataciones por vía excepcional, destinadas a atender el riesgo hídrico. También, modificaciones presupuestarias.

Desde el Palacio Municipal, piden actuar por vía excepcional. Foto: Fernando NicolaDesde el Palacio Municipal, piden actuar por vía excepcional. Foto: Fernando Nicola
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La Municipalidad de Santa Fe remitió al Concejo local un mensaje donde solicitó al Cuerpo que le otorgue autorización para realizar las contrataciones que resulten necesarias con el objetivo de "atender las situaciones directamente vinculadas con la emergencia hídrica", declarada por Decreto Nº 00070/2026.

Esto permitiría que el Ejecutivo ejecute por vía excepcional procedimientos abreviados de compulsas de precios o en forma directa, de acuerdo a circunstancias concretas de cada caso. El contexto: la amenaza del fenómeno de "El Niño", que llegaría con intensidad a Santa Fe y la región en los próximos meses.

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En las contrataciones que se realicen para la prevención, preparación, atención y mitigación de las situaciones directamente vinculadas con la emergencia hídrica declarada, "se procurará la concurrencia de oferentes mediante la compulsa abreviada de precios", agrega el proyecto.

"Podrá recurrirse a la contratación directa cuando razones de urgencia impidan aguardar los tiempos propios de la compulsa de precios, o cuando no resulte posible obtener una pluralidad de ofertas", añade.

Modificaciones presupuestarias

También solicitó el visto bueno del Cuerpo para realizar modificaciones presupuestarias con el fin de atender erogaciones derivadas de las contrataciones y demás medidas -en el marco de la emergencia hídrica-, "aún cuando impliquen superar los límites o previsiones establecidos en el Presupuesto 2026".

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El mensaje ya fue remitido al Legislativo local, y ha tomado estado público. Todo indica que el Concejo sesionará esta semana que empieza, probablemente el jueves 3 de septiembre. Habrá que ver cómo es la respuesta del arco opositor, sobre todo al pedido de modificar partidas (fondos económicos) que ya están presupuestadas.

Hidrómetro. "El Niño", con lluvias intensas y ríos altos, es la amenaza. Foto: Manuel FabatíaHidrómetro. "El Niño", con lluvias intensas y ríos altos, es la amenaza. Foto: Manuel Fabatía

Por su parte -y esto consta en el mensaje del Ejecutivo, que lleva la firma del intendente Juan Pablo Poletti-, el municipio se compromete a remitir al Concejo, dentro de los 45 días de finalizado el Estado de Emergencia Hídrica, un informe detallado de las contrataciones y modificaciones presupuestarias efectuadas.

Los argumentos

En los fundamentos, se explica que el proyecto busca establecer herramientas de carácter excepcional que permitan atender, "con la debida celeridad", las situaciones que pudieran derivarse del Estado de Emergencia Hídrica.

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Justamente, esa declaración de emergencia se sustenta en el escenario hidrometeorológico previsto para la región -fenómeno de "El Niño"-, y en la "necesidad de fortalecer las acciones de preparación y respuesta ante eventuales situaciones de exceso hídrico que pudieran afectar a la ciudad y a sus vecinos".

Luego recuerda que el municipio viene desarrollando "acciones de monitoreo, mantenimiento y preparación de sus sistemas y recursos operativos", en función de los escenarios climáticos e hidrológicos informados por la Dirección de Gestión de Riesgos.

El Concejo seguramente tratará en breve el mensaje. Foto: ArchivoEl Concejo seguramente tratará en breve el mensaje. Foto: Archivo

Con todo, la declaración de emergencia constituye, en este contexto, "una medida preventiva orientada a reforzar y dar continuidad a las acciones que ya se encuentran en desarrollo y a posibilitar una respuesta oportuna frente a la eventual evolución de las condiciones hidrometeorológicas".

Teniendo en cuenta las características territoriales e hidrológicas de Santa Fe, es necesario "contar durante la vigencia de la emergencia con herramientas administrativas y presupuestarias que permitan adoptar, de manera oportuna y eficaz, las medidas que las circunstancias requieran".

Aquí se enumeran, dentro de un escenario de exceso hídrico, la adquisición inmediata de bienes, la contratación de servicios, la ejecución de trabajos y la adopción de otras medidas que, por la urgencia de su atención, "no resulten compatibles con los tiempos propios de los procedimientos ordinarios de contratación".

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Es por todo esto que el Ejecutivo le pide autorización al Concejo para realizar las contrataciones necesarias para la prevención, preparación, atención y mitigación de las situaciones directamente vinculadas con la emergencia hídrica, como compulsas abreviadas de precios o contrataciones directas.

Las herramientas cuya autorización se solicita "se encuentran estrictamente circunscriptas a las necesidades directamente vinculadas con la emergencia hídrica, revistiendo por ende carácter excepcional y transitorio", concluye el texto administrativo.

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