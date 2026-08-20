Según un organismo internacional

El Niño se fortalece y los modelos ratifican un episodio muy fuerte hacia fin de año

El informe climático de agosto del CIIFEN elevó el nivel de preocupación: los pronósticos le asignan un 95% de probabilidad a un pico de intensidad muy fuerte entre octubre y diciembre y un 69% de posibilidades de superar registros históricos. Santa Fe ya activó obras y protocolos preventivos ante un eventual escenario de lluvias abundantes y crecidas del Paraná.