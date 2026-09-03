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Poletti adelantó que "en 3 ó 4 meses", Santa Fe ya se podría comprar la planta de asfalto en frío

La adquisición sería entre noviembre y diciembre. Están terminados los ítems de la licitación. El dispositivo produce 50 toneladas de material asfáltico por hora. Si “El Niño” lo permite se reimpulsará el plan de bacheo, dijo el intendente.

El nuevo equipamiento permitirá agilizar el mantenimiento vial. Foto: Guillermo Di SalvatoreEl nuevo equipamiento permitirá agilizar el mantenimiento vial. Foto: Guillermo Di Salvatore
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El pasado 20 de agosto, el Concejo de Santa Fe autorizó a la Municipalidad local a suscribir con el Gobierno provincial un convenio de sub préstamo que le permitirá adquirir a la administración municipal una planta asfáltica con capacidad para producir 50 toneladas/hora.

La ordenanza de esta autorización (N° 13.137) fue promulgada a través del Decreto N° 00069/2026. Más allá de la formalidad administrativa, la novedad la adelantó el intendente, Juan Pablo Poletti. En diálogo con la prensa, estimó que “entre noviembre y diciembre” (en 3 ó 4 meses) ya estaría instalada y funcionando la planta de asfalto en frío.

“Ya tenemos autorizado el presupuesto, y también están elaborados todos los ítems de la licitación pública”. Una vez instalado el nuevo equipamiento, “inmediatamente comenzará a hacerse la ‘comida’ de la máquina, es decir los elementos para producir el asfalto en frío”, adujo luego el primer mandatario municipal.

La foto es de 2017, y muestra la planta actual de asfalto en caliente. Foto: Archivo Flavio RainaLa foto es de 2017, y muestra la planta actual de asfalto en caliente. Foto: Archivo Flavio Raina

Y luego se verá si el fenómeno de “El Niño” lo permite, en los períodos sin lluvia, “comenzamos en toda la ciudad capital con el plan de bacheo”, agregó.

El ex director del Cullen aludía a que los principales organismos meteorológicos advierten sobre el desarrollo y llegada del fenómeno de un “El Niño” fuerte en Santa Fe y la región. Esto implicaría, además de ríos altos, precipitaciones muy intensas; y si llueve, no se podrán mandar a la calle a las cuadrillas municipales para trabajos de bacheo.

En qué consiste

El Litoral explicó en esta nota que la adquisición de una planta asfáltica para la producción de material en frío para la ciudad capital, con capacidad de hasta 50 toneladas por hora, estará destinada a fortalecer la capacidad operativa de la Dirección General de Mantenimiento Vial.

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El nuevo equipo permitirá “sustituir progresivamente” -decían fuentes municipales- la actual planta de producción de material asfáltico en caliente, cuya antigüedad es de unos 40 años. El estado de conservación que demanda “limita la capacidad operativa y tornan inconveniente continuar realizando inversiones para su recuperación”.

La actual planta de asfalto en caliente produce 6 toneladas por día de material para la reparación de la red vial municipal. La nueva, que procesará en frío el material asfáltico, producirá como se dijo 50 toneladas por hora. Hay una gran diferencia en las capacidades de producción.

Con la nueva planta se reactivaría el bacheo en esta capital. Foto: ArchivoCon la nueva planta se reactivaría el bacheo en esta capital. Foto: Archivo

Y la línea de financiamiento será el Programa Municipal de Inversiones (PROMUDI), sobre la base de préstamos otorgados por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), más el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

La comparación

“Una cuadra entera necesita de 120 toneladas de pavimento: “Si (la actual planta) produce 6 toneladas por día, entonces se necesitan 20 días hábiles, o un mes, para hacer una sola cuadra de pavimentación entera”, había explicado la concejala oficialista María Beatriz Barletta.

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Luego comparó: “La planta nueva de asfalto en frío que se va a adquirir produce 50 toneladas por hora, versus 6 toneladas por día que se generan en la actualidad. Lo que lleva hacerse en un mes, es decir, una cuadra de pavimento, ahora se podría hacer en tan sólo una mañana. En limpio: se podrán pavimentar dos cuadras por mañana”, afirmó.

Estabilizado pétreo

En sus declaraciones, Poletti reafirmó una promesa suya “que la vamos a cumplir”: “Antes de que termine mi gestión no habrá más calles de tierra desde la laguna Setúbal hacia el oeste. Todas las calles de tierra tendrán estabilizado pétreo”, añadió el intendente.

Muchas calles de la ciudad esperan que llegue el pavimento. Foto: Archivo Guillermo Di SalvatoreMuchas calles de la ciudad esperan que llegue el pavimento. Foto: Archivo Guillermo Di Salvatore

Este tipo de estabilizado tiene más durabilidad y resistencia que el ripiado común.

A finales de agosto, el municipio comunicaba por sus vías oficiales que la ciudad contaba con unas 1.800 cuadras de estabilizado pétreo listas, que demandaron una inversión de 5.200 millones de pesos.

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“Las obras combinan la estabilización del suelo con el perfilado de cunetas y el despeje aéreo, erradicando los anegamientos crónicos y garantizando la circulación vial”, aseveraba.

El 28 de agosto se licitó la compra de más de 6.000 toneladas de material granular que permitirán mejorar otras 100 cuadras con ese material más resistente. El monto oficial, de 450.000.000 de pesos.

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