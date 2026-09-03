Ciudad capital

Poletti adelantó que "en 3 ó 4 meses", Santa Fe ya se podría comprar la planta de asfalto en frío

La adquisición sería entre noviembre y diciembre. Están terminados los ítems de la licitación. El dispositivo produce 50 toneladas de material asfáltico por hora. Si “El Niño” lo permite se reimpulsará el plan de bacheo, dijo el intendente.