A través de cuatro concursos privados de precios, la Municipalidad de Santa Fe, a cargo del intendente Juan Pablo Poletti, convocó a la presentación de propuestas económicas para la adquisición de diversos elementos que estarán destinados a remodelar y poner en valor el entorno de uno de los principales accesos a la ciudad capital.
Con juegos para plazas y veredas nuevas, proyectan mejorar el entorno de un acceso clave de Santa Fe
Es una intervención integral del entorno sobre el ingreso por calle Iturraspe. Con fondos provinciales del “Programa Brigadier”, el municipio busca adquirir el equipamiento urbano para poner en valor a gran parte de un populoso barrio.
Todo se enmarca en el “Programa Brigadier”, una iniciativa del Gobierno provincial por la cual se otorga financiamiento mediante aportes no reintegrables a municipios, comunas y organizaciones sociales. Su objetivo es mejorar la infraestructura urbana, la seguridad vial y promover el desarrollo local”, dijeron fuentes de gobernación.
Los fondos deben destinarse a obras de infraestructura (pavimentación, desagües, iluminación y acceso a servicios); equipamiento barrial, como la compra de bienes de uso y maquinarias, y también en proyectos sociales para mejoras edilicias y adquisición de insumos para clubes deportivos, bibliotecas, centros de salud, etcétera.
Con las cuatro compulsas de precios, el municipio de Santa Fe ciudad busca, como se dijo, cambiarle la cara a un sector al ingreso por calle Iturraspe, en lo que sería una intervención integral para el barrio Barranquitas Sur.
Espacios públicos
Según las especificaciones técnicas, el pliego puntualiza en la provisión de equipamiento lúdico, deportivo e inclusivo con destino al área antes mencionada. “Todos los juegos para plazas deben cumplir estrictamente con los parámetros de seguridad mecánicos y estructurales”, plantea.
Se proyecta con todo la compra de un subibaja, con caños estructurales y con alta resistencia a la intemperie; una hamaca simple para silla de ruedas, y una hamaca cuádruple integradora, con todas las medidas de seguridad requeridas. También se busca comprar toboganes.
Se plantea instalar una posta aeróbica, ya que en los pliegos se solicitan precios para comprar un banco de abdominales mixto, con caños de acero; un fortalecedor de piernas, barras paralelas, y un resorte trepador.
Veredas y tránsito
Para la ejecución/construcción de veredas, se menciona la adquisición de 10 metros cúbicos de piedra granítica; también -en distintas cantidades- arena fina, cemento de albañilería; 5 mil unidades de ladrillo común semivisto; barras de hierro nervado; 10 kilos de alambre, entre otros elementos de construcción.
Asimismo, está prevista la compra de 400 metros cuadrados de adoquines; 600 metros lineales de bordillos rectangulares de cemento; losetas de cemento premoldeado para las veredas. Además, se adquirirán 200 bolardos semiesféricos de hormigón premoldeado y de color gris.
Pinturas
La última compulsa de precios es para la compra de pinturas, en el referido entorno del acceso por Iturraspe. Estos implementos deberán cumplir con las exigencias técnicas de una alta resistencia a la intemperie y al tránsito de personas, específicamente para el uso en cancha de básquet, playones y calzadas peatonales”.
Se cita así pintura sintética brillante para intervenciones del espacio público de la ciudad, principalmente juegos infantiles y para estructuras metálicas, de alta durabilidad y máxima resistencia a la intemperie, en colores amarillo, rojo, verde, azul, blanco y gris.
Alcances del programa
El “Programa Brigadier” fue creado por el decreto 2056/24, bajo el propósito de “mejorar la calidad de vida de los vecinos de barrios y poblaciones más vulnerables, por medio de la innovación, transparencia y eficiencia en la gestión pública, garantizando la celeridad y oportunidad de la intervención estatal”.
Está destinado a obras de infraestructura urbana a municipios, como “obras de agua y saneamiento; recursos materiales para áreas de seguridad local, guardias urbanas, centros de monitoreo e infraestructura tecnológica del control, que comprende sistemas de videovigilancia, alarmas comunitarias y botones de pánico”.
También, a la adquisición de equipamiento a municipios e instituciones de la sociedad civil, y a proyectos de obras a instituciones de la sociedad civil; a infraestructura de seguridad vial a municipios (elementos de señalización vertical y horizontal, cruces seguros, semaforización, ciclovías, carriles para motocicletas).
Por último, en materia de tránsito, “la incorporación de tachas reflectivas; el mantenimiento de demarcaciones existentes, de taludes y banquinas; sellado de fisuras, e incorporación o reemplazo de luminarias led y fortalecimiento de infraestructuras con impacto en la seguridad vial”, enumera el decreto.