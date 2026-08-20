A propuesta del Ejecutivo capitalino, el Concejo local aprobó por mayoría -dos ediles votaron en contra- el Mensaje N° 9, por el cual se solicitaba autorización para suscribir con el Gobierno provincial un convenio de sub préstamo que le permitirá adquirir a la administración municipal una planta asfáltica con capacidad para producir 50 toneladas/hora.
Santa Fe: el municipio comprará una planta que genera 50 toneladas de asfalto por hora
Será para asfalto en frío. La actual, que produce ese material de reparación de la red vial municipal en caliente, tiene 40 años de vida y ha quedado obsoleta. La operación financiera se hará a través del PROMUDI. Intenso debate en el Concejo.
Este bien de capital podrá ser adquirido a través del Programa Municipal de Inversiones (PROMUDI), dependiente del Ministerio de Economía provincial, que es una herramienta destinada a facilitar el acceso de los gobiernos locales a líneas de financiamiento para la ejecución de proyectos de inversión pública.
La operación estará destinada a la adquisición de una planta asfáltica para la producción de material en frío para la ciudad capital, con capacidad de hasta 50 toneladas por hora, “destinada a fortalecer la capacidad operativa de la Dirección General de Mantenimiento Vial”, dice el mensaje municipal en sus fundamentos.
Así, la planta posibilitará “incrementar la capacidad de respuesta municipal en las tareas de conservación y mejoramiento de calles (pavimentación y bacheo), ciclovías, veredas y demás espacios públicos”, agrega.
Sustitución progresiva
Este equipamiento permitirá “sustituir progresivamente” la actual planta de producción de material asfáltico en caliente, cuya antigüedad -se estima que tiene unos 40 años- y estado de conservación “limitan la capacidad operativa y tornan inconveniente continuar realizando inversiones para su recuperación”.
Las condiciones financieras previstas para esta operatoria financiera resultan “particularmente convenientes” para los intereses municipales -subraya el mensaje en los fundamentos-, en tanto “posibilitan el acceso a financiamiento en condiciones especialmente diseñadas para municipalidades y comunas”.
Características
La nueva máquina, según las especificaciones técnicas que se adjuntan en el mensaje, estará diseñada para la producción de mezcla asfáltica en frío. Contará con sistemas para la dosificación de áridos, cal, agua y ligante; mezclador, sistemas de bombeo, cinta de elevación y dispositivos eléctricos necesarios para funcionar.
Será de acero al carbono plegado, con escaleras de acceso en dos extremos para acceder a la parte superior del equipo (zona de tanque y tolvas), el cual deberá contar con pasarela y barandas. También tendrá que tener cáncamos de izaje en sus cuatro esquinas.
El tanque de agua será de 500 litros. Si se tienen en cuenta todas estas características, será un equipamiento importante en sus dimensiones.
Cruces en el recinto
Si bien este mensaje fue aprobado por amplia mayoría, los dos concejales libertarios (Ana Cantiani y Pablo Mussio) votaron en contra. Este último argumentó la negativa, poniendo en duda que esta toma de deuda a cargo del municipio con la provincia “será a favor de los intereses de los santafesinos”.
¿Por qué? “Porque no se contempló el costo en las instalaciones, en personal (operarios) ni tampoco en mantenimiento. A ese costo lo deberemos pagar los santafesinos durante décadas. Además, el asfalto en frío dura menos que el asfalto en caliente, por una cuestión física: tiene menor compactación y cohesión”, aseguró el edil.
“El asfalto en frío puede servir para un bache, pero no para toda una calle. Se toman determinados factores en cuenta, por ejemplo, si el tránsito vehicular en una arteria es muy intenso y las condiciones climáticas, como las lluvias y la humedad. Puede durar entre uno y cinco años: es decir, no durará nada… Un malgasto de plata”, fustigó.
Le salió al cruce la oficialista María Beatriz Barletta, del interbloque “Unidos”. Luego de un “rosario” de cuestionamientos del Gobierno nacional, al que los dos concejales de la LLA defienden, la edila dijo que con el mensaje sancionado se dará respuesta a un reclamo recurrente de los vecinos: el bacheo y la pavimentación de calles.
“Se hará todo el procedimiento administrativo para tomar el crédito con el Gobierno de la provincia y después se llamará a licitación pública, como corresponde, para adquirir la nueva planta asfáltica en frío, así la oposición no empieza a ver ‘fantasmas’ donde no hay...”, aclaró la legisladora local.
Como se dijo, la línea de financiamiento será el Programa Municipal de Inversiones (PROMUDI), sobre la base de préstamos otorgados por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
La planta actual, obsoleta
La actual planta asfáltica en caliente fue comprada en 1982 por el gobierno municipal y produce 6 toneladas por día de material para la reparación de la red vial municipal. La actual, en frío, producirá 50 toneladas por hora.
“Producir una tonelada de asfalto en la planta actual le cuesta al municipio alrededor de $600.000; y comprarla a terceros, unos $450.000. Con la planta nueva en frío ese mismo costo bajaría a $150.000 la tonelada”, aseguró el intendente Juan Pablo Poletti en declaraciones divulgadas por el propio municipio.
“En agosto de 2009, se reparó y puso el valor la actual planta asfáltica. Pero ya tiene más de 40 años y su capacidad pasó a ser muy limitada”, explicó Barletta desde su banca.
Una cuadra entera necesita de 120 toneladas de pavimento: “Si (la actual planta) produce 6 toneladas por día, entonces se necesitan 20 días hábiles, o un mes, para hacer una sola cuadra de pavimentación entera”.
Luego comparó: “La planta nueva de asfalto en frío que se va a adquirir produce 50 toneladas por hora, versus 6 toneladas por día actuales. Lo que lleva hacerse en un mes, es decir, una cuadra de pavimento, ahora se podría hacer en tan sólo una mañana. En limpio: se podrán hacer 2 cuadras por mañana”, cerró la concejala.