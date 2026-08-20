Con financiamiento provincial

Santa Fe: el municipio comprará una planta que genera 50 toneladas de asfalto por hora

Será para asfalto en frío. La actual, que produce ese material de reparación de la red vial municipal en caliente, tiene 40 años de vida y ha quedado obsoleta. La operación financiera se hará a través del PROMUDI. Intenso debate en el Concejo.