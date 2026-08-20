Preocupación

En 4 meses, las "guaridas de ratas" en Santa Fe aumentaron 20%: hay casi 400 caries urbanas

El dato se desprende del relevamiento de Data Encuentro, que sigue este tema de cerca. En los inmuebles abandonados hay yuyales, se reproducen alimañas y pueden ser ocupados por delincuentes. La mayor parte está en el Centro y el Este.