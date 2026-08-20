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En 4 meses, las "guaridas de ratas" en Santa Fe aumentaron 20%: hay casi 400 caries urbanas

El dato se desprende del relevamiento de Data Encuentro, que sigue este tema de cerca. En los inmuebles abandonados hay yuyales, se reproducen alimañas y pueden ser ocupados por delincuentes. La mayor parte está en el Centro y el Este.

Yuyos y mugre. Una caries urbana en el centro de la ciudad. Foto: Archivo Pablo AguirreYuyos y mugre. Una caries urbana en el centro de la ciudad. Foto: Archivo Pablo Aguirre
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La problemática de las “caries urbanas” -inmuebles en estado de abandono- sigue siendo un tema de política pública para la ciudad de Santa Fe. Hace cuatro meses, El Litoral publicaba una nota donde se contaba que se habían detectado 320 caries. Hoy, este número pasó a ser de 383: el incremento ha sido del 19,7% en ese período.

El dato se desprende del exhaustivo relevamiento del Observatorio Data Encuentro, que realiza un seguimiento sistemático de este tema en Santa Fe. Y se dio a conocer durante el último conversatorio sobre Autonomía SF, que organizó el Concejo. El principal referente del Espacio Encuentro es el concejal Lucas Simoniello.

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De las “caries urbanas” y sus efectos negativos se habló en la tercera mesa de este foro debate, que abordó puntualmente el financiamiento para la gestión urbana, en el marco del disparador central, el ordenamiento territorial y las acciones climáticas, con el fenómeno de “El Niño” presente en los pronósticos meteorológicos.

Fue la Arq. Julia Sarniotti, especialista en Gestión Ambiental (UNL), en Economía Urbana y en Políticas de suelo, en planificación urbano-territorial y gestión pública y co-coordinadora del Observatorio Data Encuentro, quien comentó ese número que, visto en su crecimiento, preocupa.

De esa misma mesa participaron también el politólogo Martín Carné, Doctor en Ciencia Política (UNL), e investigador del IHUCSO (UNL-Conicet). Finalmente, dio sus aportes la Arq. Natalia Fantino, de la Agencia de Hábitat de la Municipalidad.

Regeneración de parcela y entornos

En el contexto del ordenamiento territorial de esta capital, la Arq. Sarniotti incluyó los sectores urbanos con infraestructura y sub-utilizados. “Tenemos un crecimiento expansivo de baja densidad de ciudades del área metropolitana, con 383 caries urbanas en esta capital, más el suelo vacante dentro de áreas servidas”, advirtió.

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Según el mapa de Espacio Encuentro, donde puntualiza en qué áreas de la ciudad están los casi 400 inmuebles abandonados y sin mantenimiento, las “caries” representan casi el 70%, mientras que esos espacios de vacancia ocupan el restante 30%.

Las dos zonas urbanas donde más se detectan inmuebles abandonados son el distrito Centro (51,4%) y el Este, con el 28,7%. En el Oeste hay un 6,3% de caries urbanas, siempre según el reporte de Data Encuentro.

“Hablamos de inmuebles abandonados, entre edificios con bajo mantenimiento y vacancias urbanas, que tienen un gran potencial no sólo para regenerar la parcela en sí misma, sino para regenerar entornos urbanos degradados”, definió Sarniotti.

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“Una ciudad extendida no es solamente una forma urbana: es una estructura de costos públicos, Por eso traemos a colación la dimensión económica del ordenamiento territorial”, adujo después.

Otras ideas

Con respecto a las caries urbanas, “hay muchos lotes vacantes, inmuebles abandonados que están pidiendo a gritos ser intervenidos. No se desconoce la complejidad que supone gestionar cada uno de estos casos, donde hay ausencia de herederos, o donde incluso son suelos estatales que no se los puede incluir en su dominio”, apuntó Carné.

Sarniotti (izq.), la Arq. Fantino y el Dr. Martín Carné, en el conversatorio. Foto: GentilezaSarniotti (izq.), la Arq. Fantino y el Dr. Martín Carné, en el conversatorio. Foto: Gentileza

En este sentido, ya sea para propiciar alguna política habitacional, o para estimular políticas de mitigación del cambio climático, “creo que hay muchos inmuebles abandonados muy viejos que pueden servir para darle compacidad (más robustez) al suelo de la planta urbana”, sugirió el politólogo.

Infraestructura y financiamiento

A la par de las caries urbanas, aparecen otras problemáticas en la infraestructura urbana. Por ejemplo, la cobertura del servicio cloacal. “No se puede hablar de planificación territorial separando esto de lo que es la infraestructura sanitaria. A la demanda en cloacas, por caso, alguien tendrá que financiarla”, añadió Sarniotti.

Concejales y público en general escucharon con atención las exposiciones. Foto: GentilezaConcejales y público en general escucharon con atención las exposiciones. Foto: Gentileza

Habló además de la necesidad de seguir desarrollando suelo para la producción, con el objetivo de “evitar la expulsión de industrias al área metropolitana, con las consecuencias territoriales que eso conlleva. El suelo no es sólo un soporte físico: es un activo para la producción, el empleo y el desarrollo urbano sostenible”.

Para la experta, hablar de financiamiento de la infraestructura implica entender el concepto de eficiencia territorial, es decir, “cómo distribuimos las cargas y los beneficios y de qué manera equilibramos mejor nuestro territorio, que aún sigue desequilibrado, siempre pensando en el desarrollo urbano de Santa Fe”.

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Es que según su mirada, la ciudad tiene la oportunidad de generar una “caja de herramientas” propia pero siempre adecuada a sus problemas territoriales, una verdadera estrategia de financiamiento urbano sin necesidad de “copiar” una caja de herramientas de otra jurisdicción de la Argentina.

Ejemplos

“Algunos ejemplos de financiamiento local son el sistema de contribución por mejoras; los convenios urbanísticos; partición municipal en valorizaciones inmobiliarias; reajustes de tierras, compensaciones por mayor edificabilidad, consorcios urbanísticos, banco de tierras, etcétera”, puntualizó.

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Lo que se debería hacer con esta caja de herramientas propia es avanzar y profundizar algunas de éstas. “Lo ideal es volver más eficientes, claros y monitoreables los procedimientos, apuntando a la transparencia, la equidad y la previsibilidad”, enfatizó la arquitecta.

Luego consideró que las ciudades producen valor; tienen cada vez más responsabilidades, “pero sus fuentes tradicionales de financiamiento no crecen ni se diversifican al mismo ritmo. Entonces, ¿con qué recursos el municipio ejercerá su autonomía?”, interrogó. Es una pregunta clave en el marco de la futura carta orgánica.

Lo cierto es que “ordenar el territorio también es ordenar cómo se distribuyen sus costos y sus beneficios. Y el financiamiento nunca puede definir el modelo de ciudad”, enfatizó Sarniotti sobre el cierre de su exposición.

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