Ciudad, salud y ambiente

Proponen acciones para frenar la proliferación de microbasurales en Santa Fe: en qué consisten

En la ciudad existe desde 2019 una ordenanza que creó el plan de erradicación de estos focos de residuos, que hoy se multiplican. En el Concejo se plantean nuevos artículos para esa norma “anti basurales”, que está vigente.