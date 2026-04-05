Ambiente

Santa Fe reemplazará el basural a cielo abierto más grande de la provincia por un relleno sanitario

A partir del trabajo coordinado desde el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, más de 106.000 habitantes del sur santafesino cuentan ahora con una gestión moderna de residuos. “Gracias al resultado de una política pública que pusimos como prioridad, lo que hoy está en marcha es el inicio del fin del basural más grande que heredamos”, aseguró el ministro Enrique Estévez.