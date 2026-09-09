Ciudad de Santa Fe

Taxistas piden más controles sobre las apps de viajes y advierten por el costo de renovar los autos

Cuestionan la falta de controles sobre los vehículos que trabajan con plataformas y aseguró que las bajas recaudaciones del sector hacen inaccesibles los créditos para cambiar las unidades. Las cuotas van de $1,2 a $1,8 millón mensuales y “no las podríamos pagar”, dijo.