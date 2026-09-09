Este miércoles murió Chiche Gelblung, a los 82 años. El periodista había sido internado de urgencia en la terapia intensiva después de sufrir una trombosis en el tobillo.
Murió Chiche Gelblung a los 82 años
El comunicador había atravesado en las últimas semanas distintos problemas de salud, entre ellos una caída y una trombosis en el tobillo, por la que debió recibir tratamiento médico.
Durante su internación, los médicos le colocaron un stent en una de sus piernas. Semanas antes había sufrido una caída a la que no le habría prestado atención.
Gelblung también había estado internado en abril de este año. Tras recibir el alta, había retomado su actividad laboral y se había referido a su estado de salud: “Cansancio. Ya vine a trabajar. No tengo más remedio. Estoy perfecto. El reposo siempre es bueno. Siempre hay que trabajar lo menos posible, pero vengo igual”.
Sus comienzos en el periodismo
Samuel Gelblung nació el 7 de febrero de 1944 en el barrio porteño de Devoto. Su interés por la lectura y la escritura lo llevó a comenzar su carrera periodística antes de cumplir los 20 años, cuando tuvo una oportunidad laboral en la revista Gente, de Editorial Atlántida.
Su formación profesional se desarrolló principalmente en las redacciones. A los 25 años realizó una de sus primeras grandes coberturas: la Guerra de los Seis Días, conflicto que tuvo como protagonistas a Israel y a varios de sus países vecinos, entre ellos Egipto, Siria, Jordania e Irak.
Su paso por la televisión
Gelblung desarrolló gran parte de su trayectoria en el periodismo gráfico, aunque posteriormente también tuvo una extensa presencia en radio y televisión.
Durante la década de 1990 comenzó a tener mayor exposición en los medios audiovisuales con Memoria, un programa en el que se abordaban investigaciones y temas vinculados con hechos misteriosos y curiosos.
Entre los contenidos tratados en el ciclo estuvo la historia del parapsicólogo Ricardo Gil Lecha. El programa también recurrió a un ilusionista para explicar distintos mecanismos de engaño.
Uno de los momentos recordados de Memoria fue la recreación de una supuesta autopsia a un extraterrestre relacionada con el caso Roswell.
Los últimos años de su carrera
La actividad de Gelblung en televisión continuó con distintos programas. Entre ellos estuvo 70.20.10, que se emitió por eltrece entre 2009 y 2013 y posteriormente continuó en El Nueve.
A lo largo de su carrera, el periodista trabajó en medios gráficos, radio y televisión, con participación en distintos ciclos y coberturas periodísticas.
Su muerte se produjo este miércoles, a los 82 años, luego de permanecer internado en el Sanatorio Los Arcos.