Soledad Silveyra fue internada en el Sanatorio Otamendi luego de sufrir una caída en su domicilio. El episodio ocurrió mientras la actriz se encontraba sola y, tras el accidente, logró comunicarse con su hijo Facundo para pedir asistencia.
Soledad Silveyra fue internada tras sufrir una caída: qué le pasó y cómo se encuentra
La actriz, de 74 años, sufrió un accidente en su casa mientras estaba sola y debió ser trasladada al Sanatorio Otamendi. Los estudios médicos determinaron que presenta una fisura en la cadera y permanece bajo observación.
Posteriormente fue trasladada al centro médico porteño, donde los estudios determinaron que presenta una fisura en la zona de la cadera. Por el momento, no se informó que deba ser sometida a una intervención quirúrgica.
La noticia trascendió durante la noche del lunes y fue confirmada a través de distintas fuentes periodísticas. Según la información difundida, Silveyra permanece bajo atención médica y su evolución será determinante para establecer cuándo podrá regresar a su casa.
La caída ocurrió cuando estaba sola en su casa
El accidente se produjo en el domicilio de la actriz. De acuerdo con la información publicada por Noticias Argentinas, Silveyra se encontraba sola cuando sufrió la caída y luego se comunicó con su hijo Facundo para solicitar ayuda. Tras recibir asistencia, fue trasladada al Sanatorio Otamendi.
Una vez en el centro de salud, los profesionales realizaron los estudios correspondientes y determinaron que presentaba una fisura en la cadera. La información conocida hasta el momento señala que quedó internada para permanecer bajo observación y seguir su evolución clínica.
Por ahora, no se confirmó la necesidad de una operación. El equipo médico evalúa su estado y la respuesta al tratamiento antes de definir los próximos pasos. También se indicó que, si su evolución es favorable, podría recibir el alta y continuar la recuperación en su domicilio, aunque deberá mantener reposo y controles médicos.
La información sobre su estado fue ampliada durante la emisión de LAM, donde se señaló que la actriz se encontraba de buen ánimo pese al accidente y que tenía deseos de regresar a su casa. Su hijo también habría transmitido que Silveyra se encontraba bien de ánimo mientras permanecía internada.
Hasta el momento no se difundió un parte médico oficial del Sanatorio Otamendi con mayores precisiones sobre el diagnóstico o el tratamiento indicado.
El antecedente de un problema en la zona de la cadera
La nueva lesión se produce mientras Silveyra atravesaba desde hacía varios meses un problema físico que ya había afectado su movilidad y su actividad profesional.
En agosto, la actriz había contado públicamente que padecía trocanteritis, una afección que le generaba dolor en la zona lateral de la cadera y dificultades para caminar. Según relató entonces, el problema había comenzado después de una caída que sufrió durante un viaje y que había derivado además en una fractura lumbar.
Ese cuadro había tenido consecuencias sobre su actividad teatral. La actriz debió suspender algunas funciones mientras atravesaba el proceso de recuperación.
En las últimas semanas, Silveyra había manifestado públicamente sus deseos de mejorar su estado físico para poder volver a trabajar. Su intención era retomar progresivamente la actividad artística una vez que estuviera en condiciones.
La nueva caída representa ahora un nuevo período de recuperación para la actriz, aunque todavía no se conocen los plazos que demandará su rehabilitación. Todo dependerá de su evolución y de las indicaciones que establezca el equipo médico que la atiende.
Silveyra, de 74 años, tiene una extensa trayectoria en televisión, cine y teatro argentino. Su carrera incluye papeles en producciones que marcaron distintas etapas de la ficción nacional y una prolongada actividad sobre los escenarios.
Por el momento, permanece internada en el Sanatorio Otamendi. La información disponible indica que su estado general es estable y que los médicos continúan evaluando su evolución tras la fisura detectada en la cadera.
La actriz deberá continuar bajo seguimiento médico antes de recibir el alta. Hasta que exista nueva información proveniente del centro de salud o de su entorno, no se conocen mayores detalles sobre el tratamiento que seguirá ni sobre una eventual fecha de regreso a su actividad profesional.