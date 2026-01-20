Se separaron Soledad Silveyra y José Luis Vázquez

Susana Roccasalvo dio la noticia en Implacables (El Nueve) y luego dialogó con la actriz para conocer más detalles sobre lo ocurrido con su pareja.
La actriz aseguró que tienen vidas muy diferentes y expresó: "Es el hombre más bueno que he conocido".
"El amor está en una pausa. Es el hombre más bueno que he conocido, no estamos juntos, lo quiero porque es una persona extraordinaria José", se sinceró Soledad Silveyra.
Pese a que están separados, la famosa dejó en claro que siente mucho cariño por el hombre: "Espero que podamos ser amigos, seguró que sí".
Respecto al motivo de la ruptura, Solita aclaró: "No pasa por la distancia, pasa por la vida tan diferentes que tenemos".
"Él venía a Buenos Aires y yo me duermo a las 3 de la mañana, él se levanta a las 6. Es una diferencia abismal, creo que eso fue lo que nos separó", concluyó.
En noviembre de 2024 surgieron rumores de crisis y separación; sin embargo, ella salió a desmentirlo.
En noviembre de 2023 se conoció que Soledad Silveyra estaba nuevamente en pareja y fue la periodista Nancy Duré la que reveló en Socios del Espectáculo (El Trece) la identidad del afortunado hombre.
La panelista aseguró que la actriz se reencontró con el amor en medio de unas vacaciones: "En el mes de octubre, Solita viajó a Buzios, Brasil, invitada por amiga, fueron a comer al mejor restaurante del lugar y ahí se encontró con él".
Asimismo, Duré confesó el nombre del hombre que conquistó la conductora: "Inmediatamente hubo flechazo, él se llama José Luis Vázquez y son contemporáneos de edad".
El hombre es argentino y está desde hace más 40 años en el país vecino. Además, la periodista dio detalles en aquel entonces de la vida amorosa de Vázquez: "Él tuvo matrimonios con personas importantes".
En diciembre, Solita visitó La Noche de Mirtha (El Trece) y recordó cómo conoció a quien hasta ese entonces era su pareja.
"Conocí a un hombre encantador que vive en Brasil, pero es argentino. Yo estaba ahí en Búzios y me habían recomendado dos amigos, y me mandan tipo encomienda. Ellos saben que yo pierdo todo, que soy un desastre, dejo todo en cualquier lado, pierdo carteras, pierdo todo. Y me encomiendan... ‘si le pasa algo, estén atentos, llaman a tres o cuatro contactos’. Y uno de esos contactos me llama al día siguiente y me invita a almorzar".
"Fui a almorzar, y no había hombre que me gustara, entonces yo estaba filmando la bahía y me dicen ‘Solita’, entonces me doy vuelta y digo ‘ah, mirá vos’. Y empezamos a conversar y durante ocho días hablamos como diez horas por día. Nos pasamos conversando. Me decía ‘venite a la posada’ y yo ‘no, no'", reveló.
"Estaba peor que una chica de 15 años, nerviosa. Hasta que bueno, el último día entré a la posada... Es la bondad personificada, es un hombre que también ha sufrido mucho. Yo no lo puedo creer", concluyó Soledad Silveyra sobre el primer encuentro íntimo con José.