Chiche Gelblung, de 82 años, volvió a ser internado en el Sanatorio Mater Dei debido a un cuadro respiratorio. La noticia generó preocupación entre sus allegados, aunque desde su entorno llevaron tranquilidad y señalaron que no se trata de una complicación nueva.
Internaron a Chiche Gelblung por un problema respiratorio: qué se sabe
El periodista de 82 años permanece bajo atención médica en el Sanatorio Mater Dei, mientras desde su entorno llevaron tranquilidad y aclararon que la situación estaría vinculada con una patología de base.
El periodista permanece bajo atención médica en el mismo centro de salud donde ya había sido tratado por episodios anteriores.
Qué se sabe sobre su salud
Por el momento, no trascendieron detalles sobre el tratamiento que está recibiendo. Sin embargo, personas cercanas al conductor explicaron que fue hospitalizado “por un problema respiratorio” relacionado con su patología de base.
Desde su entorno remarcaron que el cuadro no representa una complicación nueva. Incluso señalaron que, hasta el día anterior a su internación, Gelblung continuaba trabajando con normalidad y se encontraba “armando un nuevo programa de streaming”.
Un año marcado
La nueva internación ocurre después de varios episodios que afectaron la salud del periodista durante los últimos meses.
En junio, Gelblung permaneció casi un mes en terapia intensiva y luego atravesó un extenso período de recuperación tras sufrir una trombosis en el tobillo.
Permanece internado
Actualmente, el conductor continúa bajo atención médica en el Sanatorio Mater Dei. Se trata del mismo establecimiento donde recibió asistencia durante sus anteriores complicaciones de salud.
Hasta el momento, no se difundieron mayores precisiones sobre su evolución ni sobre cuánto tiempo permanecerá internado.