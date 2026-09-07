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"Clásica bronquitis de invierno"

"Sale mucho y toma frío…": Marcela Tinayre habló sobre la salud de Mirtha Legrand

La hija de la conductora reveló cómo se encuentra tras su internación en el Mater Dei por un cuadro respiratorio. Según el último parte, la Chiqui permanecerá en una habitación común mientras completa estudios y continúa con el tratamiento indicado.

Marcela Tinayre dio detalles sobre el estado de su madre.Marcela Tinayre dio detalles sobre el estado de su madre.
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Este lunes se conoció la noticia sobre la internación de Mirtha Legrand en el Sanatorio Mater Dei por un cuadro respiratorio. Tras difundirse el primer parte médico, Marcela Tinayre rompió el silencio y dio detalles sobre el estado de su madre.

El parte médico oficial

El comunicado del centro de salud precisó que la conductora ingresó durante la mañana y que permanecerá en una habitación común mientras completa estudios y continúa con el tratamiento indicado.

People stand outside Sanatorio Mater Dei, where AC/DC guitarist Stevie Young has been hospitalised, in Buenos Aires, Argentina, March 19, 2026. REUTERS/Francisco LoureiroLa diva se encuentra internada en el sanatorio Mater Dei.

"La Sra. Mirtha Legrand ingresó esta mañana a nuestro Sanatorio cursando un cuadro respiratorio bronquial. Quedará internada en una habitación común para completar estudios y continuar con el tratamiento médico correspondiente".

Poco después, Tinayre habló con "Intrusos" y buscó llevar tranquilidad sobre la situación. "Está internada. Re bien, con su clásica bronquitis de invierno". La hija de "La Chiqui" también explicó que la exposición al frío habría influido en el cuadro: "Sale mucho y toma frío".

Mirtha Legrand contuvo a la actriz en uno de los pasajes más sensibles del programa."Es de cola inquieta y por eso la internaron", señaló Marcela.

La empresaria agregó que la decisión de dejarla bajo cuidado médico apunta a mantenerla controlada. "Solo para que esté controlada y bien tranquila, porque ella es de cola inquieta y por eso la internaron", señaló durante la entrevista.

Cambios en su rutina televisiva

La internación se produjo después de varios días en los que la diva había presentado síntomas respiratorios y reducido sus actividades. El cuadro respiratorio la había obligado a Mirtha a modificar su rutina durante el fin de semana: se ausentó de "La Noche de Mirtha" y Juana Viale tomó su lugar en la emisión del sábado. Desde el entorno familiar también habían intentado llevar calma ante su ausencia.

Mirá tambiénQué dice el parte médico de Mirtha Legrand

Ahora, mientras continúa bajo seguimiento médico, la expectativa está puesta en su evolución y en las próximas novedades que puedan surgir desde el Mater Dei.

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