"Clásica bronquitis de invierno"

"Sale mucho y toma frío…": Marcela Tinayre habló sobre la salud de Mirtha Legrand

La hija de la conductora reveló cómo se encuentra tras su internación en el Mater Dei por un cuadro respiratorio. Según el último parte, la Chiqui permanecerá en una habitación común mientras completa estudios y continúa con el tratamiento indicado.