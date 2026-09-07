Mirtha Legrand fue internada este lunes en el Sanatorio Mater Dei, en la ciudad de Buenos Aires, luego de presentar un cuadro de bronquitis. La conductora de 99 años permanece en la institución para realizarse estudios y seguir de cerca su evolución.
Internaron a Mirtha Legrand por un problema respiratorio
La histórica conductora, de 99 años, ingresó al Sanatorio Mater Dei para realizarse estudios de control luego de presentar un cuadro respiratorio. Su entorno llevó tranquilidad.
La noticia generó preocupación debido a la ausencia de la histórica conductora en las últimas grabaciones de su programa. Sin embargo, desde su entorno señalaron que se encuentra bien y que la internación tiene carácter preventivo.
Según trascendió, Mirtha había comenzado con un cuadro gripal que posteriormente derivó en una bronquitis. Por recomendación médica, debió suspender sus actividades y guardar reposo antes de ingresar al centro de salud.
La reemplazó Juana Viale
La situación de salud de la conductora también modificó la programación de La Noche de Mirtha. Ante la imposibilidad de asistir a las grabaciones, su nieta Juana Viale quedó al frente del ciclo televisivo.
La ausencia de Mirtha se conoció durante el fin de semana y rápidamente generó consultas entre sus seguidores. La decisión de que Juana asumiera la conducción permitió mantener la emisión del programa mientras la histórica figura de la televisión argentina se recuperaba.
La conductora había presentado días atrás un cuadro gripal acompañado por congestión en las vías respiratorias. En ese momento, sus allegados indicaron que la indicación médica era permanecer en reposo para evitar que el cuadro pudiera agravarse.
Ahora, con la internación en el Mater Dei, los médicos realizan estudios de control y mantienen un seguimiento de su evolución. Las primeras informaciones difundidas este lunes remarcan que Mirtha se encuentra de buen ánimo y permanece en una sala común.
Qué se sabe sobre su estado de salud
La información disponible hasta el momento señala que la internación responde a la necesidad de controlar el cuadro respiratorio y no a una situación de emergencia. Desde el círculo cercano a la conductora buscaron transmitir tranquilidad.
Héctor Vidal Rivas, amigo y asesor de la diva, confirmó que Mirtha se encuentra bien mientras permanece en el centro médico para completar los controles correspondientes.
La conductora, que continúa al frente de su histórico ciclo televisivo, había atravesado anteriormente otros períodos en los que debió reducir su actividad por cuestiones de salud. Sin embargo, siguió vinculada a la televisión y mantuvo sus apariciones públicas.
Por ahora, no se informó una fecha concreta para su regreso a la conducción de La Noche de Mirtha. Su evolución durante las próximas horas será determinante para establecer cuándo podrá retomar sus actividades habituales.
Mientras tanto, la noticia generó una amplia repercusión en el ambiente artístico y entre los seguidores de la conductora. Las últimas informaciones conocidas indican que permanece bajo control médico y que su entorno mantiene una postura de tranquilidad respecto de su evolución.