Reposo y cuidados

Mirtha Legrand suspendió la grabación de su programa por un problema de salud

La diva de la televisión argentina presentó un cuadro gripal y debió guardar reposo en su domicilio por indicación médica. Su nieta ocupará su lugar este sábado al frente de "La Noche de Mirtha" y conducirá ambos ciclos de la pantalla de El Trece.