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Mirtha Legrand suspendió la grabación de su programa por un problema de salud

La diva de la televisión argentina presentó un cuadro gripal y debió guardar reposo en su domicilio por indicación médica. Su nieta ocupará su lugar este sábado al frente de "La Noche de Mirtha" y conducirá ambos ciclos de la pantalla de El Trece.

No se trata de la primera vez en el año que la diva debe ausentarse por motivos de salud.No se trata de la primera vez en el año que la diva debe ausentarse por motivos de salud.
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La habitual rutina de los viernes en los estudios de televisión tuvo un cambio de último momento. Mirtha Legrand debió suspender la grabación de su clásico envío nocturno al presentar un síntoma gripal que le impidió trasladarse hasta el set de grabación. Por recomendación médica, la emblemática conductora permanece en su residencia haciendo reposo.

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Su hija, Marcela Tinayre, llevó tranquilidad sobre el estado general de su madre al confirmar la situación durante un almuerzo compartido: “Está un poco engripada, yo estoy almorzando con ella. Juana va a hacer el programa”, señaló en diálogo con el periodista Juan Etchegoyen.

Mirtha Legrand fue recibida por su hija Marcela Tinayre en su casa de Barrio Parque.Marcela Tinayre, llevó tranquilidad sobre el estado general de su madre al confirmar la situación durante un almuerzo compartido.

Juana Viale al frente del "doble turno"

Ante la ausencia de la conductora titular, Juana Viale asumirá la conducción de La Noche de Mirtha este sábado, además de llevar adelante su habitual envío Almorzando con Juana el domingo a las 13:45. De esta manera, la actriz y presentadora repetirá la dinámica de ponerse al frente de ambas mesas del fin de semana.

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Para la emisión del sábado por la noche, el programa contará con una mesa atravesada por la actualidad judicial y mediática. Estarán presentes las abogadas Ana Rosenfeld (representante de Wanda Nara) y Elba Marcovecchio (defensora legal de Mauro Icardi), enfrentadas en el marco del litigioso divorcio de la expareja. La mesa se completará con la participación de la panelista Karina Iavícoli y la periodista deportiva Luciana Rubinska.

En tanto, el ciclo del domingo reunirá al actor Martín Seefeld, al bailarín Iñaki Urlezaga, a las actrices Juli Castro y Patricia Etchegoyen, y a la integrante del seleccionado argentino de hockey sobre césped, Sofía Cairó.

Mirtha Legrand y Juana Viale vuelven con todo a la pantalla del TreceAnte la ausencia de la conductora titular, Juana Viale asumirá la conducción de La Noche de Mirtha este sábado.

Antecedentes de ausencias médicas

No se trata de la primera vez en el año que la diva debe ausentarse por motivos de salud. En mayo pasado, la Chiqui estuvo tres semanas fuera de la pantalla debido a una severa bronquitis que se agravó tras la exposición al aire acondicionado durante una salida teatral. En aquella ocasión, también debió realizar tratamiento con antibióticos y guardar reposo en su hogar antes de retomar la actividad televisiva.

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