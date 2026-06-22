En plena efervescencia por la Copa del Mundo y a pocas horas del decisivo cruce de la Selección frente a Austria por el pase a los 16vos de final, la pantalla de Eltrece se tiñó de celeste y blanco. Mirtha Legrand sorprendió a sus comensales al recordar el detrás de escena de la publicidad que grabó semanas atrás con el estratega del seleccionado nacional, Lionel Scaloni. Con su habitual agudeza, la "Chiqui" se deshizo en elogios hacia el director técnico y confesó haber quedado completamente fascinada por su personalidad.
Mirtha Legrand reveló los secretos de su rodaje con Lionel Scaloni: "Es amoroso y me miraba mucho"
En la tradicional mesaza, la diva de los almuerzos dio detalles inéditos sobre la filmación de un comercial que protagonizó junto al director técnico de la Selección Argentina en la antesala del Mundial 2026. Entre risas y elogios, la conductora destacó la sencillez del DT de Pujato y reveló una divertida anécdota que hizo descostillar de risa a sus invitados.
Una mesaza con clima mundialista y anécdotas de rodaje
La conversación se encendió cuando el conductor Guido Kaczka intentó un divertido juego de palabras aludiendo a su propio programa, bautizándolo como "Los ocho Scaloni". El pie sirvió para que la diva evocara los detalles de su primer encuentro con el nacido en Pujato, provincia de Santa Fe. "Hice un comercial con él muy lindo. Yo no lo conocía, llegué y me estaba esperando", relató con entusiasmo, definiendo de inmediato al conductor del equipo nacional como un hombre "amoroso".
De acuerdo con el testimonio de la diva, la jornada de filmación estuvo marcada por la simpleza del DT. Scaloni se presentó en el set de grabación acompañado por su hermana, quien se encargó de documentar el encuentro capturando fotografías a lo largo del día. Lejos de las posturas de una celebridad global, el entrenador compartió el almuerzo en la misma mesa junto a todo el equipo de producción y el personal técnico del lugar, un gesto que Mirtha no dudó en ponderar públicamente.
El juego de miradas y los dotes actorales del DT
El momento más hilarante de la noche se dio cuando la conductora describió la dinámica que mantuvieron frente a las cámaras. "Él me miraba, me miraba mucho. Pero no por nada, no piensen nada raro", aclaró de inmediato entre las carcajadas generalizadas de la mesaza. Acto seguido, profundizó en su análisis: "Me miraba porque me observaba. Y yo lo observaba a él también porque es un astro, sin duda".
"Es una persona sensata, inteligente y su oratoria es una maravilla. Me encantó hacerlo con él", sentenció Mirtha Legrand al describir la capacidad de desenvolvimiento de Scaloni.
Asimismo, la diva de la televisión resaltó la ductilidad del entrenador para acatar las directivas del director y memorizar sus líneas. Explicó que el guion incluía un diálogo breve que ambos aprendieron en el mismo set sin necesidad de ensayos previos. "Era un diálogo cortito, yo lo aprendí ahí. Lo leí y ya lo sabía. Y él también hizo de actor", comentó risueña, antes de solicitar un cerrado aplauso de los presentes para el técnico santafesino.
Una comparación con tonada histórica
Hacia el cierre del bloque televisivo, el clima viró hacia la emoción cuando Guido Kaczka se tomó unos segundos para homenajear a la histórica presentadora de los almuerzos. "A mí me emociona totalmente porque vos, Mirtha, en lo nuestro, en nuestra actividad, vos sos como Messi. Hacés otra cosa, es como otro cantar", le dedicó conmovido.
Agradecida y visiblemente movilizada por el paralelismo, Legrand optó por redireccionar los laureles hacia el astro rosarino, a quien definió de igual manera como "un astro sin duda maravilloso", sellando un cruce perfecto entre las máximas figuras del espectáculo y el deporte nacional.