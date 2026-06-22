Dupla actoral

Mirtha Legrand reveló los secretos de su rodaje con Lionel Scaloni: "Es amoroso y me miraba mucho"

En la tradicional mesaza, la diva de los almuerzos dio detalles inéditos sobre la filmación de un comercial que protagonizó junto al director técnico de la Selección Argentina en la antesala del Mundial 2026. Entre risas y elogios, la conductora destacó la sencillez del DT de Pujato y reveló una divertida anécdota que hizo descostillar de risa a sus invitados.