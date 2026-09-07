La diva de la televisión argentina, Mirtha Legrand, fue internada este lunes 7 de septiembre de 2026 en el Sanatorio Mater Dei de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La noticia provocó atención en el ámbito del espectáculo y la cultura tras confirmarse su ingreso por un cuadro respiratorio de origen bronquial.
Qué dice el parte médico de Mirtha Legrand
La conductora de televisión ingresó este lunes al Sanatorio Mater Dei por un cuadro respiratorio bronquial. La institución médica emitió un comunicado oficial sobre su estado de salud.
Ante la repercusión del evento, el sanatorio difundió el primer parte médico oficial firmado por su director médico, el Dr. Enrique Echague, precisando el diagnóstico y los pasos a seguir durante la estadía de la presentadora.
Controles en habitación común y tratamiento
De acuerdo con la información brindada en el reporte del centro de salud, la conductora de 99 años se encuentra alojada en una habitación común. Allí completará una serie de estudios clínicos y continuará con el esquema de tratamiento indicado por los profesionales.
Desde la institución descartaron complicaciones de gravedad al disponer su internación en una sala de cuidados generales. En los días previos, Legrand había presentado síntomas gripales que derivaron en la complicación bronquial, motivo por el cual debió ausentarse de las últimas grabaciones de su programa y guardar reposo por recomendación médica.
Agradecimiento de la familia y próximos comunicados
En el mismo documento oficial, la familia de Mirtha Legrand hizo llegar un mensaje dirigido al público y a los medios: "Su familia agradece a todos por las muestras de afecto y respeto durante la internación de Mirtha".
Por su parte, la dirección del Sanatorio Mater Dei aclaró que, salvo que surjan cambios imprevistos en su evolución, el próximo informe se dará a conocer el día miércoles. Asimismo, remarcaron que el parte médico escrito continuará siendo la única vía oficial de comunicación institucional para dar cuenta sobre el estado de salud de la diva.