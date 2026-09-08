Mirtha Legrand permanece internada en el Sanatorio Mater Dei luego de presentar un cuadro respiratorio de bronquitis. La conductora, de 99 años, continúa bajo observación médica mientras le realizan estudios de rutina y recibe el tratamiento correspondiente.
Cómo evoluciona el estado de salud de Mirtha Legrand tras la internación
La conductora permanece en el Sanatorio Mater Dei, donde recibe atención médica y controles de rutina. Sus allegados aseguraron que se encuentra de buen ánimo y fuera de peligro, mientras evalúan su evolución.
La conductora se encuentra de buen ánimo y fuera de peligro. En las últimas horas, además, trascendieron detalles de los estudios realizados durante su internación.
Qué mostró la tomografía
La periodista Mercedes Ninci se refirió en el programa La Mañana con Moria, de El Trece, a los resultados de la tomografía que le realizaron a Legrand.
Según explicó, el informe señala una “reagudización de patología previa inflamatoria infecciosa”, compatible con el cuadro de bronquitis que atraviesa la conductora. También menciona una “hernia hiatal mixta” preexistente.
El estudio además registra un “nódulo pulmonar de 14 mm” y un “hamartoma”. La información fue difundida en el marco de los estudios realizados durante su internación.
Qué dijo Nacho Viale
Nacho Viale, nieto de la conductora, llevó tranquilidad respecto de su evolución. Según declaró ante la prensa, Mirtha tuvo una buena noche y, si todo continúa de manera favorable, podría recibir el alta médica durante los próximos días.
Mientras tanto, la conductora permanece en el centro de salud para continuar con los controles y el tratamiento indicado por los profesionales.
El parte oficial
El Sanatorio Mater Dei difundió un parte médico luego del ingreso de Legrand y confirmó el cuadro por el que permanece internada.
“La señora Mirtha Legrand ingresó esta mañana a nuestro Sanatorio cursando un cuadro respiratorio bronquial”, informó la institución.
El comunicado también precisó que la conductora permanece en una “habitación común para completar estudios y continuar con el tratamiento médico correspondiente”.
Por otra parte, el centro de salud expresó: “Su familia agradece a todos por las muestras de afecto y respeto durante la internación de Mirtha”.
Finalmente, el Sanatorio Mater Dei anticipó cuándo habrá una nueva actualización oficial: “De no mediar cambios, el miércoles emitiremos un nuevo parte médico, al ser este el único medio de comunicación del Sanatorio Mater Dei”.