Chiche Gelblung se encuentra nuevamente internado en el Sanatorio Mater Dei después de que haya sido dado de alta hace algunos días atrás.
Se conoció como sigue la salud de Chiche Gelblung
El periodista se encuentra internado nuevamente en el Mater Dei por un cuadro febril tras una reciente alta médica. Su recuperación sigue bajo observación.
A diferencia de la internación anterior en la que estuvo un mes en terapia intensiva, en esta oportunidad, está en una sola común por presentar un cuadro febril. Sin embargo, las noticias son alentadoras porque, según informó Ángel de Brito en su cuenta de X (ex Twitter), “Chiche mejora. No tiene fiebre”.
De acuerdo a lo que le notificaron al conductor de LAM, "explicaron que las recaídas son normales después de internaciones tan largas".
De todas formas, a modo de tomar recaudos y que esté bajo observación médica, "va a estar una semana más en el Mater Dei”.
¿Qué le pasó a Chiche Gelblung?
De acuerdo a lo que dio a conocer Fernanda Iglesias en Puro Show (El Trece), el periodista de 82 años volvió a ingresar al Sanatorio Mater Dei tras presentar un cuadro febril que preocupó a su entorno y lo convencieron de que se vaya a hacer atender pese a su resistencia.
Según relató la periodista en el programa matutino, el conductor "tiene varias cosas distintas”. Recientemente, estuvo internado un mes en terapia por una trombosis en el tobillo, "le pusieron dos stents y lo anticuagularon, como se hace siempre en estos casos".
Además, "tiene en la planta del pie una llaga que le produjo una infección y una gangrena. Por eso, se estaba hablando de cortarme el pie que el dijo 'antes de morirme, prefiero eso'".
Ahora, "levantó fiebre y su familia lo convenció de volver al Mater Dei. Le detectan un problema respiratorio pero no lo mandan a terapia, está en una sala común esperando que le baje la fiebre". Además, de que deben dializarlo "tres veces por semana".