Después de permanecer cerca de un mes internado en terapia intensiva en el Sanatorio Mater Dei, Chiche Gelblung recibió el alta médica este viernes. El periodista y conductor, de 82 años, confirmó su regreso al hogar y aseguró encontrarse mejor tras atravesar semanas complejas desde el punto de vista de la salud.
Chiche Gelblung recibió el alta tras pasar un mes internado en terapia intensiva
El reconocido periodista de 82 años regresó a su casa luego de atravesar varias semanas bajo control médico en el Mater Dei por complicaciones de salud.
“Estoy en casa”, expresó el presentador al confirmar que dejó el centro de salud luego de una internación marcada por controles médicos permanentes y distintos procedimientos.
Problemas de salud
La situación médica del periodista comenzó a generar preocupación a principios de mayo, cuando sufrió una descompensación que derivó en una nueva hospitalización. Sin embargo, semanas antes ya había atravesado otro episodio de salud.
En abril, Gelblung permaneció internado durante tres días bajo observación médica en el Sanatorio Los Arcos. En esa oportunidad, los especialistas le colocaron dos stents en una de sus piernas.
Tras aquella intervención, el conductor volvió rápidamente a sus actividades laborales, pese a las recomendaciones médicas de mantener reposo. Incluso, en distintos programas de televisión trascendió que el periodista se mostró reticente a suspender su rutina profesional.
Días después, el propio Gelblung intentó llevar tranquilidad al asegurar que se encontraba bien y descartó versiones sobre un supuesto infarto. Además, defendió su decisión de retomar el trabajo apenas recibió el alta.
La caída y la internación
Apenas un mes después de aquella recuperación, el periodista sufrió un accidente doméstico en su vivienda. La caída le provocó una lesión cerca del ojo izquierdo y derivó en una nueva internación, esta vez en el Sanatorio Mater Dei.
Con el correr de los días, trascendió que el golpe habría estado acompañado de una descompensación, motivo por el cual los médicos decidieron mantenerlo hospitalizado y bajo estricta observación.
Durante varias semanas, Gelblung permaneció en terapia intensiva mientras los especialistas monitoreaban su evolución clínica. Dos semanas antes del alta, se informó que su estado era estable y que ya no presentaba fiebre, aunque el equipo médico continuaba atento a su recuperación.
Además, hacia fines de mayo se conoció que había sido sometido a una operación por una trombosis en uno de sus tobillos.
Su preocupación por la actualidad aun internado
Pese al delicado cuadro de salud, Gelblung mantuvo intacto su interés por la actualidad periodística. Incluso durante la internación siguió atento a distintos temas de agenda.
A comienzos de junio, el conductor se comunicó desde la clínica con el programa Infama y manifestó su preocupación por el femicidio de Agostina Vega. Según relató Marcela Tauro, el periodista priorizaba hablar sobre la situación del país antes que sobre su propio estado de salud.
Con el alta médica ya concretada, el periodista comienza una nueva etapa de recuperación en su casa, mientras continúa demostrando el fuerte vínculo que mantiene con el trabajo y la actualidad informativa.