El periodista Chiche Gelblung, será operado por la trombosis sufrida en el tobillo, mientras continúa internado en la clínica Mater Dei, a casi un mes de que le colocaron dos stents.
Chiche Gelblung sufrió una trombosis en el tobillo y será operado
El periodista continúa internado en la Unidad de Terapia Intensiva de la clínica Mater Dei. Hace un mes, le colocaron dos stents; ahora, deberá ser sometido a la intervención para liberar la obstrucción arterial generada en el miembro inferior.
Según fuentes cercanas al periodista, Gelblung fue hospitalizado hace diez días, se encuentra consciente y comunicado, aunque permanece en la Unidad de Terapia Intensiva, a los 82 años de edad, incluso, con ganas de retomar sus labores diarias.
El entorno laboral del propio conductor sostuvo que en la tarde de este viernes ingresará a quirófano y, tal como relató el periodista Pablo Montagna, el histórico conductor deberá ser sometido a la intervención para liberar la obstrucción arterial generada en el miembro inferior.
Intervención reciente
Hace poco más de un mes, Gelblung había hablado públicamente sobre su cuadro de salud y reconoció que atravesó un momento delicado tras la colocación de los dispositivos. En esa instancia, los profesionales de la salud le habían recomendado reposo, aunque el periodista retomó rápidamente su actividad laboral habitual.
Quién es Chiche Gelblung
Chiche Gelblung es un reconocido periodista, conductor y productor argentino, con una extensa trayectoria en medios gráficos, radio y televisión. Su nombre completo es Samuel Gelblung y se hizo conocido por su estilo directo, polémico y orientado al periodismo de actualidad y de investigación.
A lo largo de su carrera trabajó en importantes medios de Argentina y condujo programas de fuerte impacto mediático, especialmente vinculados a noticias policiales, política y espectáculos. También fue una figura habitual en debates televisivos y ciclos de análisis de la realidad nacional.