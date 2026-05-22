Tiene 82 años

Chiche Gelblung sufrió una trombosis en el tobillo y será operado

El periodista continúa internado en la Unidad de Terapia Intensiva de la clínica Mater Dei. Hace un mes, le colocaron dos stents; ahora, deberá ser sometido a la intervención para liberar la obstrucción arterial generada en el miembro inferior.