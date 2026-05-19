La salud de Chiche Gelblung volvió a generar preocupación en el mundo del espectáculo y los medios argentinos. El reconocido periodista fue internado de urgencia y permanece en terapia intensiva, apenas semanas después de haber recibido el alta médica tras una intervención en la que le colocaron dos stents.
Chiche Gelblung continúa en terapia intensiva
La información fue confirmada este lunes en el programa A la Barbarossa, donde la periodista Pía Shaw explicó que el conductor había retomado rápidamente sus actividades laborales pese a las recomendaciones médicas de reposo.
“Le pusieron dos stents y el médico le dijo: ‘Chiche, guardate en tu casa’. ¿Chiche qué hizo? Se fue a trabajar a la radio y a la tele, a lo Chiche, porque no para”, relató Shaw al aire.
Qué se sabe sobre la internación de Chiche Gelblung
Según trascendió, el conductor sufrió una caída en su casa hace aproximadamente quince días, golpe que le provocó una herida en el rostro, cerca del ojo izquierdo. En las últimas horas habría sufrido una nueva descompensación, motivo por el cual fue trasladado e internado en terapia intensiva.
De acuerdo con la información difundida, los médicos evalúan si el cuadro actual podría estar relacionado con aquella caída doméstica. Por el momento, Gelblung permanece consciente y despierto mientras continúa bajo observación médica.
La noticia causó fuerte impacto entre colegas, oyentes y televidentes, especialmente porque el periodista había regresado rápidamente a sus compromisos laborales tras su última internación.
La intervención que tuvo en abril
El pasado 20 de abril, Chiche Gelblung había sido internado en el Sanatorio Los Arcos luego de sufrir una descompensación. En aquella oportunidad, los médicos le colocaron dos stents en una de sus piernas.
Tras permanecer tres días internado, retomó de inmediato sus programas Hola Chiche, emitido por Radio Del Plata, y Chiche En Vivo, por Net TV.
En declaraciones brindadas a LAM, ciclo conducido por Ángel de Brito, el periodista había minimizado el episodio de salud.
“Estoy muy bien. Estuve dos o tres días internado porque estaba medio flojito”, aseguró entonces. Además, desmintió versiones que hablaban de un infarto: “Si hubiera tenido un infarto no estaría acá”, comentó con humor.
Los antecedentes médicos del periodista
No es la primera vez que el histórico conductor atraviesa complicaciones de salud. En octubre de 2024, Chiche Gelblung fue internado en el Sanatorio Mater Dei por un cuadro febril de alta temperatura.
En aquel momento, su compañera Marcela Cordero explicó al aire que el periodista debía guardar reposo por recomendación médica. También el doctor Claudio Santa María informó públicamente que presentaba fiebre de 39 grados.
Un año antes, además, había sido hospitalizado por una insuficiencia renal derivada del uso prolongado de antiinflamatorios para tratar dolores de cadera.
Preocupación en el ambiente artístico y periodístico
La nueva internación de Chiche Gelblung generó preocupación entre colegas y seguidores, especialmente por su intensa rutina laboral y su decisión de mantenerse activo pese a los reiterados problemas de salud.
Mientras continúa internado en terapia intensiva, se espera un nuevo parte médico que permita conocer la evolución de su estado en las próximas horas.