El pasado lunes 20 de abril, el conductor fue internado en el Sanatorio Los Arcos tras sufrir una descompensación que derivó en una intervención quirúrgica. Según trascendió, en ese momento Chiche Gelblung, de 82 años, recibió dos stents en una de sus piernas.
Internaron en terapia intensiva a Chiche Gelblung y preocupa su estado de salud
A un mes de haber recibido dos stents y luego de sufrir una fuerte caída que le provocó una herida en uno de sus ojos, el periodista volvió a descompensarse y los médicos decidieron hospitalizarlos para monitorear de cerca su estado y ver su evolución.
Luego de recibir el alta, el periodista se mostró reticente a cumplir con la recomendación de hacer reposo en su hogar tras la internación y volvió a trabajar inmediatamente. En esa misma línea, el periodista señaló: “Y está, ya pasó, se superó”, con la intención de transmitir calma tras el episodio que generó inquietud entre sus colegas y en los medios.
Chiche prefirió no ahondar en el diagnóstico que lo llevó a ser internado y luego intervenido para la colocación de los stents: "No, nada...estaba flojito".
Asimismo, manifestó: "Si, hoy ya vine a trabajar. No tengo más remedio. Estoy perfecto. (los médicos) Siempre recomiendan reposo y trabajar lo menos posible pero yo trabajo igual. Estoy bien, ahora solo estoy difónico, nada más".
Días después, Chiche sufrió una caída en su casa provocada por un espolón en el pie. El golpe le dejó una importante lesión en la zona del ojo izquierdo, con un hematoma visible que él mismo intentó disimular con anteojos de marco amarillo durante sus últimas apariciones en pantalla, tanto en Crónica como en el Canal 9.
A pesar del estado de su rostro, el conductor no quiso frenar y siguió trabajando hasta que su cuerpo no pudo más.
Las complicaciones
La situación se fue agravando con el correr de los días. A la lesión facial se sumó una trombosis en el tobillo y, como consecuencia del espolón que originó la caída.
Ahora, lleva seis días internado en la Clínica Mater Dei, donde los médicos continúan evaluándolo. La noche del sábado fue especialmente difícil, motivo por el cual no estuvo presente en su programa de los fines de semana en Crónica.
Pese a la gravedad del cuadro, las señales que llegan desde adentro son moderadamente tranquilizadoras. “Está lúcido, está bien, pero sí es verdad que está internado”, contó Nancy Duré en el programa.
Desde su entorno confirmaron que el conductor se mantenía en contacto con sus equipos de trabajo y respondía a algunos mensajes, aunque no atendía llamadas dado el volumen de comunicaciones que recibe.
En las últimas horas
En tanto, en las últimas horas, según contó Pía Shaw en A La Barbarossa (Telefe), el periodista volvió a descompensarse y por eso se tomó la decisión de llevarlo a terapia intensiva.
"Los médicos están evaluando cuál es su estado de salud. Está despierto. Estuvo hasta muy tarde ayer (por el domingo 17) mandando mensajes. Pero esto que le sucedió en el lado izquierdo del ojo es lo que más genera preocupación en los médicos y la familia", explicó la panelista.
Y agregó: "Fue un golpe casero, que puede pasar muchas veces, pero al haber seguido con su ritmo de vida, no frena, generó una descompensación que derivó en una internación nuevamente. Están evaluando si tuvo que ver con el golpe, que fue hace 15 días".