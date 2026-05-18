Clínica Mater Dei

Internaron en terapia intensiva a Chiche Gelblung y preocupa su estado de salud

A un mes de haber recibido dos stents y luego de sufrir una fuerte caída que le provocó una herida en uno de sus ojos, el periodista volvió a descompensarse y los médicos decidieron hospitalizarlos para monitorear de cerca su estado y ver su evolución.