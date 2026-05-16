Fuentes cercanas a Luis Miguel desmintieron versiones sobre una supuesta internación del cantante en Nueva York y aseguraron que el artista “se encuentra en perfecto estado de salud”.
Desmienten que Luis Miguel haya sido internado
Fuentes cercanas al cantante aseguraron que se encuentra en buen estado de salud y negaron una supuesta hospitalización en Nueva York difundida por la periodista de espectáculos Jacqueline Martínez, conocida popularmente como “Chamonic”.
De acuerdo con personas del entorno del intérprete mexicano, los rumores que circularon en redes sociales y algunos medios carecen de sustento y forman parte de una “fake news infundada”.
Las versiones indicaban que el denominado “Sol de México” había sido hospitalizado de urgencia en un centro médico neoyorquino por presuntos problemas cardíacos y que estaba acompañado por su pareja, Paloma Cuevas.
Rumores en Mexico
La información comenzó a circular este viernes y rápidamente se viralizó en redes sociales, encendiendo las alarmas entre seguidores, allegados y familiares del cantante.
Según publicó la periodista de espectáculos Jacqueline Martínez, conocida popularmente como “Chamonic”, la pareja de Luis Miguel, Paloma Cuevas, lo habría acompañado a una revisión médica en la ciudad estadounidense. Sin embargo, durante el chequeo habrían detectado una complicación vinculada al corazón y el artista debió ser hospitalizado.
“Supuestamente… se dice que Luis Miguel desde el día lunes se encuentra hospitalizado tras sentirse mal, su novia lo habría llevado a revisión y según detectaron que tenía un problema cardiaco… y hasta el momento sigue hospitalizado en Nueva York”, escribió Chamonic en sus redes sociales.
Hasta ahora, ni el cantante ni su equipo de prensa emitieron comunicados para confirmar o desmentir la información. Por ese motivo, se espera que en las próximas horas pueda conocerse un parte oficial sobre el estado de salud del ídolo mexicano.
Perfil bajo
En los últimos meses, Luis Miguel mantuvo un perfil bajo y se alejó de los escenarios luego de cerrar su gira a fines de 2024 con un show en el Estadio GNP Seguros.
Fiel a su estilo, el artista evita compartir aspectos de su vida privada en redes sociales y rara vez aparece públicamente.
La última noticia sobre él había trascendido hace aproximadamente un mes, cuando fue fotografiado junto a Paloma Cuevas en un restaurante de Salamanca, España. Aquella aparición alimentó rumores sobre la solidez de la relación, aunque desde entonces no volvieron a conocerse detalles sobre su vida cotidiana.