Tini Stoessel vivió una noche especial en Salta, pero esta vez el momento más comentado no tuvo que ver solo con la música, las luces o la puesta en escena de su gira FUTTTURA.
“Anímense a hablar”: el fuerte mensaje de Tini Stoessel en pleno show que conmovió a Salta
Durante su presentación en el Estadio Padre Ernesto Martearena, la cantante detuvo por unos minutos el show de su gira FUTTTURA para reflexionar sobre el acoso, la inseguridad y el miedo que atraviesan muchas mujeres en la vida cotidiana.
En medio del show que brindó en el Estadio Padre Ernesto Martearena, la cantante hizo una pausa, tomó el micrófono y abrió una reflexión sobre el acoso y la violencia que atraviesan muchas mujeres en su vida diaria.
La artista habló con la voz entrecortada y se mostró visiblemente emocionada frente a miles de fanáticos. El estadio, que minutos antes cantaba y saltaba al ritmo del espectáculo, quedó en silencio para escuchar su mensaje.
“Anímense a hablar, a contar con alguien”, expresó Tini, al referirse a lo difícil que puede resultar poner en palabras ciertas situaciones. También mencionó la inseguridad que muchas mujeres sienten en distintos ámbitos, desde la calle hasta el trabajo o la escuela.
La cantante puso como ejemplo una escena cotidiana: tener que avisarle a una amiga que una llegó bien a su casa y que está a salvo. Con esa imagen simple, buscó reflejar una realidad que muchas mujeres reconocen como parte de su rutina.
El mensaje continuó con un pedido de acompañamiento y escucha. Tini remarcó la importancia de no dejar pasar situaciones pequeñas ni grandes, y de animarse a hablar, denunciar y buscar apoyo cuando sea necesario.
El público respondió con aplausos, ovaciones y momentos de silencio. La artista, conmovida por la reacción del estadio, señaló que ese silencio le resultaba “estremecedor” y volvió a insistir en la necesidad de que las mujeres puedan ser escuchadas.
El video del momento se multiplicó rápidamente en redes sociales, donde muchas fanáticas agradecieron sus palabras y destacaron que haya usado el escenario para visibilizar una problemática que atraviesa a distintas generaciones.
La noche en Salta terminó siendo mucho más que una fecha de la gira. Tini combinó su show con un mensaje de empatía y acompañamiento, y convirtió el escenario en un espacio para hablar de aquello que muchas veces queda en silencio.