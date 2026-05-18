Entre lágrimas

“Anímense a hablar”: el fuerte mensaje de Tini Stoessel en pleno show que conmovió a Salta

Durante su presentación en el Estadio Padre Ernesto Martearena, la cantante detuvo por unos minutos el show de su gira FUTTTURA para reflexionar sobre el acoso, la inseguridad y el miedo que atraviesan muchas mujeres en la vida cotidiana.