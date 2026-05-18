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“Anímense a hablar”: el fuerte mensaje de Tini Stoessel en pleno show que conmovió a Salta

Durante su presentación en el Estadio Padre Ernesto Martearena, la cantante detuvo por unos minutos el show de su gira FUTTTURA para reflexionar sobre el acoso, la inseguridad y el miedo que atraviesan muchas mujeres en la vida cotidiana.

Tini convirtió su show en Salta en un mensaje de acompañamiento para las mujeres.Tini convirtió su show en Salta en un mensaje de acompañamiento para las mujeres.
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Tini Stoessel vivió una noche especial en Salta, pero esta vez el momento más comentado no tuvo que ver solo con la música, las luces o la puesta en escena de su gira FUTTTURA.

En medio del show que brindó en el Estadio Padre Ernesto Martearena, la cantante hizo una pausa, tomó el micrófono y abrió una reflexión sobre el acoso y la violencia que atraviesan muchas mujeres en su vida diaria.

La artista habló con la voz entrecortada y se mostró visiblemente emocionada frente a miles de fanáticos. El estadio, que minutos antes cantaba y saltaba al ritmo del espectáculo, quedó en silencio para escuchar su mensaje.

“Anímense a hablar, a contar con alguien”, expresó Tini, al referirse a lo difícil que puede resultar poner en palabras ciertas situaciones. También mencionó la inseguridad que muchas mujeres sienten en distintos ámbitos, desde la calle hasta el trabajo o la escuela.

La cantante puso como ejemplo una escena cotidiana: tener que avisarle a una amiga que una llegó bien a su casa y que está a salvo. Con esa imagen simple, buscó reflejar una realidad que muchas mujeres reconocen como parte de su rutina.

El mensaje continuó con un pedido de acompañamiento y escucha. Tini remarcó la importancia de no dejar pasar situaciones pequeñas ni grandes, y de animarse a hablar, denunciar y buscar apoyo cuando sea necesario.

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El público respondió con aplausos, ovaciones y momentos de silencio. La artista, conmovida por la reacción del estadio, señaló que ese silencio le resultaba “estremecedor” y volvió a insistir en la necesidad de que las mujeres puedan ser escuchadas.

El video del momento se multiplicó rápidamente en redes sociales, donde muchas fanáticas agradecieron sus palabras y destacaron que haya usado el escenario para visibilizar una problemática que atraviesa a distintas generaciones.

La noche en Salta terminó siendo mucho más que una fecha de la gira. Tini combinó su show con un mensaje de empatía y acompañamiento, y convirtió el escenario en un espacio para hablar de aquello que muchas veces queda en silencio.

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