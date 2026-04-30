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Dieron a conocer el estado de salud de Diego Peretti tras su internación

Tras ser ingresado a un centro de salud de urgencia, el reconocido actor fue sometido a una intervención cardiovascular en el ICBA, con resultados satisfactorios.

El actor se vio obligado a suspender las funciones de su obra El jefe del jefe, pero las retomaría la semana que viene. El actor se vio obligado a suspender las funciones de su obra El jefe del jefe, pero las retomaría la semana que viene.
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La salud del actor Diego Peretti está bajo la lupa. En las últimas horas trascendió que estuvo internado en el ICBA (Instituto Cardiovascular) desde el pasado martes y se sometió a una angioplastia, bajo el diagnóstico de una cardiopatía isquémica.

Según trascendió, el actor se vio obligado a suspender las funciones de su obra El jefe del jefe, pero las retomaría la semana que viene. Tiene una función programada para el 8 de mayo.

.En las últimas horas trascendió que el actor estuvo internado en el ICBA (Instituto Cardiovascular) desde el pasado martes.

La periodista Maribel Leone dio detalles sobre la intervención. Según su información, todo surgió a partir de un estudio de chequeo de rutina el día martes. Los médicos notaron una irregularidad y decidieron dejarlo internado por precaución para realizar estudios de mayor rigor, derivando en la intervención del pasado miércoles.

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"Él se fue a hacerse un estudio de chequeo del corazón y los médicos decidieron dejarlo internado por precaución, para realizarle más estudios de rigor", explicó. "Ayer le colocaron un stent; salió todo bien. El diagnóstico es una cardiopatía isquémica, que se da cuando las arterias coronarias se estrechan", sumó.

Diego Peretti, protagonista, guionista y codirector (junto a Javier Beltramino) de “La muerte de un comediante”La salud del actor Diego Peretti está bajo la lupa.

Para llevar tranquilidad, aseguró que la intervención “salió bien” y que en los próximos días recibiría el alta médica: "Es probable que en los próximos días reciba el alta, pero va a tener que guardar reposo. Él está haciendo la obra El jefe del jefe en el Paseo La Plaza y tuvieron que suspender las funciones por esta semana; luego vuelve a subirse a las tablas", reveló.

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