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Qué se sabe de la salud de Chiche Gelblung tras dos semanas internado

El reconocido periodista continúa en terapia intensiva del Mater Dei, con fiebre en baja, un virus intrahospitalario, falla renal y monitoreo médico constante.

Se conoció que Chiche Gelblung tiene un virus intrahospitalario y una falla renal.Se conoció que Chiche Gelblung tiene un virus intrahospitalario y una falla renal.
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La salud de Samuel “Chiche” Gelblung volvió a generar preocupación luego de que trascendiera un nuevo parte sobre su estado clínico. Tras dos semanas de internación, se conoció que el periodista atraviesa un cuadro complejo, marcado por un virus intrahospitalario y una falla renal.

Cómo evoluciona su salud

De acuerdo con lo informado en las últimas horas, Chiche permanece bajo estricta observación médica aunque presenta algunos signos de estabilidad.

Mirá tambiénPreocupación por la salud de Chiche Gelblung: continúa internado en terapia intensiva

El periodista Pablo Montagna aseguró a través de sus redes sociales que al conductor “le bajó la fiebre” y que actualmente se encuentra estable, aunque sigue internado en la unidad de terapia intensiva.

Gelblung había sido ingresado al centro médico a mediados de mayo luego de sufrir una descompensación. En ese momento, allegados al periodista explicaron que había padecido una trombosis en uno de sus tobillos, situación que obligó a los médicos a colocarle un stent.

Antecedentes médicos

No es la primera vez en los últimos meses que el periodista atraviesa problemas de salud. En abril, había estado internado y surgieron versiones sobre un supuesto infarto, algo que luego fue desmentido por él mismo.

El reconocido conductor sigue en la terapia intensiva.El reconocido conductor sigue en la terapia intensiva.

Sin embargo, sí confirmó que los médicos le habían colocado dos stents y que atravesaba un período de recuperación.

“Cansancio. Ya vine a trabajar. No tengo más remedio. Estoy perfecto”, había dicho en aquel momento al recibir el alta médica. También agregó: “El reposo siempre es bueno. Siempre hay que trabajar lo menos posible, pero vengo igual. Estoy un poco disfónico, nada más”.

Problemas de salud

En el último tiempo, Chiche Gelblung reconoció públicamente distintas complicaciones vinculadas a su estado físico.

El año pasado contó que debía realizarse sesiones de diálisis de manera periódica y describió cómo atravesaba ese tratamiento: “Entro de 30 y salgo de 90”, comentó al referirse a las sesiones médicas semanales.

Además, personas cercanas al periodista señalaron que su estilo de vida y algunos hábitos personales influyeron en su cuadro de salud.

“Está controlado, necesita estar en terapia para que los médicos puedan evaluarlo. Es incontrolable, no se abriga. No se cuida. Con casi 83 años vapea y el entorno no puede sacárselo”, había señalado tiempo atrás el periodista Fede Flowers.

Por el momento, el conductor continúa bajo monitoreo permanente mientras los médicos siguen de cerca su evolución.

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