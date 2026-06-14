Tras varios meses alejado de la actividad pública por problemas de salud, Samuel “Chiche” Gelblung volvió a referirse a uno de los momentos más difíciles de su vida.
Chiche Gelblung contó cómo fue su mes de internación: “La pasé mal”
El periodista recordó el complejo cuadro de salud que lo mantuvo hospitalizado durante varias semanas, relató cómo atravesó el proceso de recuperación y también dejó definiciones sobre la actualidad política y el rol del vocero presidencial Manuel Adorni.
El reconocido periodista brindó una entrevista en la que repasó el mes que pasó internado, describió las complicaciones que enfrentó durante ese período y reflexionó sobre su presente profesional.
En sus declaraciones también se refirió a la situación política argentina y expresó su opinión sobre el desempeño del vocero presidencial, Manuel Adorni.
A los 81 años, Gelblung continúa siendo una de las voces más reconocidas del periodismo argentino. Su extensa trayectoria en radio, televisión y prensa escrita lo convirtió en una figura habitual del debate público.
Sin embargo, durante el último tiempo la atención estuvo puesta en su estado de salud, luego de que una serie de complicaciones médicas obligaran a una prolongada internación.
El difícil proceso de recuperación tras un mes internado
Durante la entrevista, Gelblung recordó los momentos más complejos que atravesó mientras permanecía bajo atención médica.
El periodista reconoció que se trató de una experiencia especialmente dura y admitió que hubo instancias en las que la incertidumbre sobre su evolución generó preocupación tanto en él como en su entorno familiar.
“La pasé mal”, resumió al describir aquel período. Según explicó, la recuperación demandó paciencia y un seguimiento permanente por parte del equipo médico que estuvo a cargo de su tratamiento.
También destacó el acompañamiento recibido por parte de familiares, amigos y colegas, quienes siguieron de cerca su evolución.
La internación se extendió durante varias semanas y obligó a suspender compromisos laborales y apariciones públicas. Durante ese tiempo, numerosos referentes del periodismo y del espectáculo manifestaron públicamente su apoyo, mientras distintos medios informaban sobre el estado de salud del conductor.
Gelblung señaló que uno de los desafíos más importantes fue recuperar gradualmente la rutina cotidiana. Tras recibir el alta médica, comenzó un proceso de rehabilitación que incluyó controles periódicos y una adaptación progresiva a las actividades habituales.
El periodista aseguró que la experiencia modificó algunas de sus prioridades y le permitió valorar aspectos que muchas veces quedan relegados por las exigencias profesionales. En ese sentido, reconoció la importancia de prestar mayor atención al cuidado personal y a las recomendaciones médicas.
Pese a las dificultades atravesadas, afirmó sentirse mejor y con ganas de continuar trabajando. Según expresó, mantiene intacta la vocación que lo acompañó durante décadas y sigue interesado en participar de los debates que marcan la agenda pública argentina.
Su mirada sobre la política y el rol de Manuel Adorni
Además de referirse a su estado de salud, Gelblung aprovechó la entrevista para analizar algunos aspectos de la actualidad política nacional. Como suele ocurrir en sus intervenciones públicas, el periodista compartió opiniones sobre figuras del escenario político y sobre la comunicación del gobierno nacional.
Entre los temas abordados apareció el nombre de Manuel Adorni, vocero presidencial y una de las figuras más visibles de la administración de Javier Milei. Gelblung valoró especialmente su capacidad para desenvolverse frente a los medios y destacó el protagonismo que adquirió dentro de la estrategia comunicacional del Ejecutivo.
Según consideró, Adorni logró construir un perfil propio dentro del gobierno y se convirtió en una referencia habitual para periodistas y ciudadanos interesados en conocer las posiciones oficiales sobre distintos temas de actualidad.
Las declaraciones se produjeron en un contexto en el que la comunicación gubernamental continúa ocupando un lugar central en la discusión pública.
Las conferencias de prensa y las intervenciones del vocero suelen generar repercusión política y mediática, especialmente cuando se abordan cuestiones económicas o institucionales.
Gelblung también reflexionó sobre los cambios que experimentó el periodismo en los últimos años. En su análisis, las transformaciones tecnológicas modificaron la forma en que circula la información y alteraron la relación entre los medios tradicionales y las nuevas plataformas digitales.
A lo largo de su carrera, el periodista fue testigo de profundas modificaciones en la industria de la comunicación. Desde los grandes ciclos televisivos de las décadas de 1980 y 1990 hasta el actual predominio de las redes sociales, su trayectoria atravesó distintas etapas de la evolución mediática argentina.
En la entrevista sostuvo que, más allá de los cambios tecnológicos, el periodismo mantiene una función esencial vinculada con la búsqueda de información y la construcción de contenidos de interés público. También remarcó la necesidad de sostener estándares profesionales en un contexto marcado por la velocidad de circulación de noticias.
Actualmente, Gelblung continúa participando en distintos proyectos periodísticos y mantiene presencia en medios de comunicación. Aunque reconoce que la experiencia de la internación dejó huellas, asegura que se encuentra enfocado en su recuperación y en los desafíos profesionales que aún tiene por delante.
Sus declaraciones reflejan tanto una mirada personal sobre un episodio que puso a prueba su salud como una reflexión más amplia sobre la actualidad política y mediática del país.
Después de superar uno de los momentos más delicados de su vida, el periodista volvió a ocupar un lugar en la conversación pública con la misma impronta que lo caracterizó durante décadas: combinar experiencias personales con opiniones sobre los temas que dominan la agenda nacional.