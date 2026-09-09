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Video: tomaba cerveza mientras manejaba, dio 2,56 de alcohol y quedó inhabilitado

El control detectó además que circulaba sin seguro, RTO, cinturón ni identificación vehicular, por lo que deberá afrontar una multa superior a los $5 millones.

Alcoholemia positiva y múltiples infracciones: deberá pagar más de $5 millones.Alcoholemia positiva y múltiples infracciones: deberá pagar más de $5 millones.
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Un conductor de 35 años fue sancionado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) luego de dar 2,56 g/L en un control de alcoholemia. Ocurrió en la autopista Riccheri, a la altura del kilómetro 15,5, donde el organismo realizaba un operativo de fiscalización integral.

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El hombre circulaba en un vehículo particular y tras ser detenido, los agentes notaron que circulaba tomando cerveza y que había dejado la lata en la puerta del vehículo. Ante la pregunta del personal de la ANSV sobre si había tomado, su respuesta fue: “un poco”.

Además del test positivo de alcohol, se trasladaba sin seguro, sin la Revisión Técnica Obligatoria, sin el cinturón de seguridad colocado y sin la identificación del vehículo. Una serie de acciones irresponsables detectadas a tiempo por la ANSV.

Todas estas irregularidades le costaron la inhabilitación de su Licencia Nacional de Conducir y ahora la Justicia correspondiente determinará el tiempo de sanción al volante, mientras que deberá afrontar más de 5 millones y medio de pesos por la acumulación de infracciones.

Este caso se dio en el marco de un operativo que la ANSV desplegó el domingo a la madrugada en ambos sentidos de la autopista Riccheri, donde se fiscalizaron 2.744 vehículos y fueron sancionados 110 conductores, de los cuales 90 fueron por alcoholemia positiva.

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