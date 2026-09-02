Conducta temeraria

Escándalo en Catamarca: filmaron a una mujer tomando cerveza mientras iba en moto con su hija

El episodio fue registrado por un vecino y luego difundido en redes sociales. En las imágenes también se observan las dificultades que presentó para mantener el equilibrio del vehículo. Tras conocer el caso, personal de la Agencia Nacional de Seguridad Vial inició las tareas para identificar a la conductora.