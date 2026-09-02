Una mujer fue filmada este lunes mientras circulaba en motocicleta por las calles de San Fernando del Valle de Catamarca. Durante el trayecto, llevaba a su hija menor en el asiento trasero, sin ningún elemento de protección, mientras sostenía y bebía de una lata de cerveza.
Escándalo en Catamarca: filmaron a una mujer tomando cerveza mientras iba en moto con su hija
El episodio fue registrado por un vecino y luego difundido en redes sociales. En las imágenes también se observan las dificultades que presentó para mantener el equilibrio del vehículo. Tras conocer el caso, personal de la Agencia Nacional de Seguridad Vial inició las tareas para identificar a la conductora.
El episodio ocurrió en la intersección de avenida Figueroa y Arturo Illia y fue registrado por un vecino. Las imágenes posteriormente se difundieron a través de las redes sociales y generaron preocupación entre quienes observaron la situación.
Dificultades para mantener el equilibrio
En la grabación también se observa que la conductora tenía dificultades para mantener la estabilidad de la motocicleta. En determinado momento, incluso debió apoyarse con los pies sobre el suelo para evitar perder el equilibrio y caer.
Mientras tanto, la menor permanecía sentada detrás de ella y se sujetaba de su espalda durante el recorrido.
La Agencia Nacional de Seguridad Vial intervino
Tras tomar conocimiento de lo ocurrido, personal de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) comenzó a trabajar para identificar a la conductora.
El objetivo es determinar su identidad y avanzar, de corresponder, con las sanciones previstas ante una conducta que puso en riesgo tanto a la menor como a la propia conductora y a otros usuarios de la vía pública.