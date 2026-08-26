Santo Tomé

Dos motociclistas volaron por el aire tras chocar de frente contra un automóvil

El accidente ocurrió durante la noche del martes en la esquina de Sarmiento y Hilario Sabroso. Una cámara privada registró el momento del impacto y muestra cómo los dos ocupantes de la motocicleta fueron despedidos por el aire y terminaron tendidos sobre el pavimento. Ambos fueron trasladados para recibir atención médica.